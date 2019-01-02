小被子陪拳擊女友20年　台男好心做壞事丟被捱打　慘遭打甩一隻牙

不少人都有一條由細陪到大的小被子，雖然在其他人眼中只是一條破爛骯髒的薄被，但小被子的氣味及觸感對於當事人而言是神聖不可侵犯。台灣一名「不知死活」的男子指，有練拳習慣的女友有一張陪伴20年的小被子，由於極度依戀，懷疑她有戀物癖，所以擅自丟被為她戒除「惡習」，但反遭女友打甩一隻牙，最終她追截垃圾車成功討回小被子，男子在網上問應否驗傷控告女友，再次反遭網民揶揄「小被被的輩分比你高」。

不少人都有一條由細陪到大的小被被，會依戀小被被的氣味及觸感。（示意圖，視覺中國）

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該名認為自己是無辜的崩牙男子，前日傍晚向facebook專頁「靠北女友」投稿，指一直練拳擊的女友有一張陪伴20年的小被子，「每天都跟她的小被子黏在一起，甚至幫它取名字，還會跟它說話」。

樓主懷疑女友的行為是戀物病態，所以在未得女友的許可下丟棄小被子，一心以為自己「為了她好」，可是女友「不但不領情，（而且）揍斷我一顆牙齒，（更）衝出去追垃圾車把小被子拿出來」，樓主形容女友當時情況是「又哭又髒又笑，真的很噁心」，女友更說「如果小被子真的不見了，你斷掉的可能就不只一顆牙齒了」，遭女友打甩牙及恐嚇的樓主在帖文問「該去驗傷告她傷害嗎」。

在花生漫畫中，奈勒斯·潘貝魯特（Linus van Pelt）都喜歡拖住他的藍色毛毯四處走。（YouTube影片截圖）

帖文吸引大約1000人「派嬲」，網民一面倒認為樓主「抵死」，紛紛留言指「拜託斷一顆牙齒而已，代表她很愛你，誰丟我小被被，我讓他死了之後再死一次」、「小被被的輩分比你高，懂？」、「你還活着已經是天大的福份了」、「男友可以換，被被不可棄」、「活該，不懂你憑什麼自作主張丟掉他人的物品，完全沒有尊重，何況那是小被被，不是一般的物件」。

更有人分享指自己的「小被子叫做『摸摸』，它已經快30歲了，我今年32歲，摸摸已經快死了，動它它就會掉毛，所以我怕失去它，現在放枕頭邊，連我丈夫都不敢碰…因為它就是陪我長大的寶貝，也是陪嫁過來的嫁妝之一，今年住院，丈夫有帶去醫院陪我，丈夫出院後拿走手洗。這被子洗了不到5次，以前我媽都要偷拿去洗，我還哭、還生氣」。

（fb專頁「靠北女友」）