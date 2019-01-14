【最強圖鑑】日本女網民浴室貼滿Pokemon貼紙　眼利網民卻見到…

不少精靈寶可夢粉絲都愛收藏週邊商品，有的更會製造獨一無二的創作。有日本女網民近日於Twitter上載相片，表示自己把浴室的牆壁階磚全貼上小精靈貼紙，每一格貼一張，3面牆都有，變成圖鑑浴室。不少網民都佩服樓主，又指樓主有創意。不過亦有眼利網民發現，圖鑑中還有小智及大木博士，而且竟出現Hello Kitty，笑翻網民。

有日本女網民把浴室的牆壁階磚全貼上小精靈貼紙，每一格貼一張，3面牆都有，變成圖鑑浴室。（「lexia980」Twitter圖片)

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該女網民前日（12日）於Twitter上載自己家中的浴室照片，表示經過努力下，把精靈寶可夢圖鑑搬上浴室牆，相信貼了逾500張貼紙，令3幅牆都佈滿不同精靈，非常壯觀。

相中可見每塊磚格除了貼了精靈，更有該精靈的名字貼，無人不曉的比卡超、車厘龜、伊貝不在話下，連新的精靈如青綿鳥及小鋸鱷都有。網民都大讚是超強的佈置，「作為粉絲也很想來洗澡」、「佩服樓主」。

不過亦有眼利的網民發現當中的磚格竟然出現「Hello Kitty」，甚至連一眾精靈寶可夢的主角例如小智、大木博士等亦被貼在牆上，即笑稱：「難得他們也成了精靈？」有網民更畫出大木博士浸浴的畫面，不少人大讚毫無違和感，笑言：「每天洗澡就不會忘記每隻精靈了」。

（Twitter）