買保健品被罵「噁心」　澳洲女代購：偏見報道害的

自從「毒奶粉」事件，內地不少父母都想盡辦法購買進口奶粉，澳洲就是主要「掃貨點」之一，個別超市因此要推出「限奶令」應對。近日一名在澳洲從事代購的華裔女子趙文博（Wenbo Zhao，音譯）被罵「噁心」（disgusting），使她覺得十分冤枉，認為「太多人因為澳洲傳媒的偏見報道而誤會我們」。

澳洲現在約有40萬名為中國客戶購買商品的代購，28歲的趙文博就是其中之一。她說，代購不時將貨架上的奶粉或其他產品「掃清光」的報道，令其遭到其顧客辱罵和欺凌，「有天我去藥房幫客戶買保健產品，一位老太太不停用手機對我拍照，揚言要舉報我。」

趙文博認為，這是因為澳洲傳媒的偏見報道所致，「經過我身邊時，當地人會大罵『噁心』，但我不責怪他們，因為他們並不了解華人代購，亦因此而產生了誤解。」

趙文博進行代購時被罵「噁心」，令她覺得十分冤枉。（網上圖片）

「若我是本地媽媽也會非常生氣」

來自墨爾本的代購項麗雅（Liya Xiang，音譯）表示，替顧客購買產品時從未受到其他消費者的攻擊或辱罵；對於上周在墨爾本博士山（Box Hill）沃爾沃斯（Woolworths）超市發生代購為搶奶粉互相推撞，她說這種情況在代購圈並不常見，「如果我是本地媽媽，要是買不到奶粉給孩子，我也會非常生氣」。

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趙文博又透露，自己每年對中國客戶出售價值超過500萬澳元（約2830萬港元）的澳洲產品，形容代購是在協助澳洲企業打開複雜但利潤豐厚的中國市場，例如最近她以每2公斤70澳元（約396港元），為南澳一間農場售出800公斤車厘子，扣除農民薪金、清關費和郵費等，每盒她賺了10澳元（約56港元）。

昆士蘭科技大學商學院副教授兼零售專家摩提默（Gary Mortimer）說，中國消費者對中國貨架上的產品持懷疑態度，「澳洲企業要直接進入中國市場非常困難，主要因為信任問題，以及山寨貨太多；然而中國的中產階級越來越多，他們知道澳洲產品需要經過嚴格測試，品質有保障」，故吸引不少人加入代購行列。

「他們在澳洲和中國都不交稅」

另一名在墨爾本做代購的女子鄒麗（Li Zou，音譯）指出：「某些做代購的對稅收貢獻很少，他們在澳洲和中國都不交稅」，認為如果澳洲政府加強對代購的規管，確保交足稅額，應可以釋除公眾對代購的部份不滿。她說，澳洲政府可以借鑑中國新近推出的電子商貿法，規定代購要登記成為「電子商務營運商」並持有相關的營業執照。