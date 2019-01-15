明知女兒「無腦」仍堅持生　爸媽只想「助其他母親把孩子帶回家」

美國一對年輕情侶去年平安夜誕下女兒，但在短短一周後，女嬰就在媽媽懷中離世！不過，醫生早已告知二人，其罹患罕見疾病的女兒可能無法出生，或只能活數日，父母卻仍堅持要生下來，背後其實有個令人動容的原因。

23歲的戴維斯（Krysta Davis）和26歲的拉維特（Derek Lovett）來自美國田納西州克里夫蘭（Cleveland），戴維斯懷孕18周時，胎兒被診斷為無腦畸形（anencephaly），即顱骨有缺憾，大腦因發育不全而有一部分甚至全部缺損；多數無腦畸形嬰兒出生時已是死胎，極少數即使能活着出世也是最多生存數日。

媽媽：什麼都比不上親手抱住她

醫生告訴戴維斯與拉維特可以選擇立即墮胎或繼續懷孕，他們亦知道，生下女兒後失去的悲傷可能比墮胎更甚，但還是決定繼續懷孕，因為「待到她足月代表我們可以把她的器官捐出，讓其他母親把她們的孩子帶回家」。

萊莉（Rylei Arcadia Lovett）在平安夜出世，重2.7公斤，媽媽說：「我有9個月懷着她、愛她，但什麼都比不上親眼看見和親手抱她。我看不到她的缺憾，因為我愛上她了。」

萊莉患有無腦畸形（anencephaly），大腦缺少了一部分，亦沒有顱骨保護，但母親只看到她的笑容。（Facebook）

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只有7天的一生 捐心肺遺愛人間

醫生原以為萊莉出生後只能活30分鐘，但她奇跡地陪伴了父母一周，於去年最後一日在母親懷內離世。萊莉的一生短短7日，已經為父母帶來無盡喜悅和感動，同時捐出了心臟和肺，為另外兩名病童帶來生機。

戴維斯說：「每當看到和她有關的東西，我都會想起她，同時不禁落淚，那些回憶太美好了！」，她並不後悔這段像過山車一樣的經歷，雖然器官是自己孩子的一部分，捐出去的時候很難過，但為了讓其他受病痛折磨的孩子得到生存機會，她認為一切都是值得的。

（綜合報道）