Lego小童公仔收利是都扁晒嘴？　想佢識笑原來要掹甩佢頭髮

LEGO（樂高）今年推出應節的農曆年場景及公仔，讓一眾Lego迷砌住過豬年，有連登仔發現原來孩子公仔頭上兼備笑臉及扁嘴表情，只需擰一擰即能切換。不少網民笑言好符合現實，直指小朋友收利市時開開心心，被父母收走後就會扁嘴。

有巴打昨日在「連登討論區」發帖求救，指在旺角一間商場用了接近490元購買該款三代同堂農曆新年積木套裝，但發現砌完男童公仔，明明「個人頭係開心樣，LEGO畀咗傷心樣我」。（連登討論區圖片）

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LEGO生產商不時按潮流推出不同場景及公仔的新產品，今年新春首推數款以農曆新年為主題的積木套裝，已在香港發售，其中一款套裝有兩名男女老人家、兩名成年男女及兩名男女童，三代同堂一家六口在家中食飯過新年，套裝提供豐富餸菜、利市及揮春等小型積木，令到場面更加逼真，新年氣氛更見濃厚。

樓主所購買的LEGO積木套裝有一家六口。（LEGO圖片）

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有巴打在「連登討論區」發帖，指在旺角一間商場用近490元購買該款三代同堂農曆年積木套裝，但砌完男童公仔，即見包裝上的開心樣變咗傷心樣，其上載照片可見公仔左右兩邊有雀班，不過皺眉扁嘴，明顯是失望、不快的表情，與紙盒所展示微笑表情極度不同，樓主問網民「點算好」。

近年LEGO公仔一頭兩樣，方便玩家配合不同情景，例如「鐵甲奇俠」東尼．史塔克都有兩款表情，包括微笑及咬牙切齒。（網上圖片）

有「心水清」巴打指出其實公仔一個頭有兩種表情，提醒樓主「除低頭髮，望下頭後面」，果如其所料，公仔笑臉即現。樓主解釋自己並非LEGO迷，不知道一頭兩樣，「貪得意見LEGO第一次出（農曆新年為主題的積木套裝）先買」，並感謝網民提醒這一頭兩表情的事。

其他巴打形容男童公仔扁嘴表情是「買錯年初四版…假又放完、錢又使晒、工又要返」，重提賀歲港產喜劇《行運一條龍》形容一個人的容貌好像正值年初四時的頹靡。（《行運一條龍》截圖）

不少網民笑言又笑又嬲的小童公仔人頭很「符合現實，直指孩子收利是雖開心，一旦被父母收起代為「保管」就難免心有不甘。

其實近年LEGO公仔不時都推出一頭兩樣，方便玩家配合不同情景，例如「鐵甲奇俠」東尼．史塔克都有兩款表情，包括微笑及咬牙切齒，LEGO公司亦對產品有嚴格要求，如果買家發現出錯或有欠缺部分積木，可以前往官方網站要求補送。

（連登討論區）