熱傳九把刀車禍後拒移車塞爆山路　Facebook喊冤：我係想移車嗰個

知名作家九把刀13日下午2時多，開奧迪車與一台賓士車在行經台灣苗栗縣卓蘭鎮西坪里一處農路時，發生擦撞，據當地民眾爆料指出，兩車發生事故後擋在小小道路上「互不相讓」，導致後方要行駛的車輛大排長龍，對此，賓士車駕駛指控是九把刀堅持要等警方到場才願意移車。不過，九把刀今天也在Facebook還原狀況，澄清：「唉，從頭到尾我就是那個最想移車的人……」

九把刀早前在facebook提到有關車禍，卻未交待細節。（facebook截圖）

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對於這起擦撞意外，九把刀昨日於臉書發文，表示自己當時露營下山，不料發生擦撞，「幸好兩台車都有保險，省下很多不必要的負面對話。」而九把刀也不忘大讚警察的效率，稱事故現場其實很偏僻，非常難描述、形容，甚至門牌都沒有，但警察接獲報案後仍可以即時找到事故地點。不僅如此，九把刀更在最後分享後方車輛的車技，「但最厲害的是開在我後面的休旅車，看我擦到了，神乎其技地往後開上坡路，直接換條路走掉，不可思議。如果是我倒車開細細的上坡路，大概要開半小時吧呵呵。」

而今天傳出九把刀堅持不移車，對此，他在臉書發長篇文解釋，「主要是山路狹窄會車小擦撞，雙方都沒有粉筆，都只能拍照，而我一開始就覺得既然大家都有保險所以拍照完畢就快點移車吧，以免擋到的車子越來越多，但是賓士車主不肯啊，堅持等警車過來處理保障雙方權益，我也只能在一直跟我前方的車子解釋狀況，附近的民眾也熱心的過來一起指揮交通等等，後來我大概多問了賓士車主兩次吧……“我們可以移車了吧？反正都拍照了也都有保險”，賓士車主也很著急，但還是不想移車，強調警察真的快到了再等一下，是他報的警，我就是只能說好吧。」

他提到過去發生擦撞都自己花錢了事，但這次自認理虧，不小心刮傷別人的車子，所以只能照著對方所希望的處理方式處理，「賓士（車主）說不能移車，我也只能一直跟前面的車子道歉，後來大家因為被擋到的車子變多，壓力大了，好像就變成我堅持不移車」。他也哀嘆：「唉全宇宙最想快點移車讓大家好通過的就是我好嗎。」

他也還原最後的狀況：「後來去警察局做筆錄時什麼狀況也沒發生，大家就心平氣和，客觀地記錄下過程，然後就好啦。」文末表示，「很抱歉因為事故擋到大家，但堅持不移車，還站在現場讓大家拍照拍到高興的人絕對不是我啦（怎麼可能啊）。」

九把刀臉書全文：

尊重賓士車主所以不放事故現場的照片。 結果還是被亂寫，但可以理解啦大家都想爆料的心態，是後面更多被擋到的車子不知道前面的對話，所以有誤會。 主要是山路狹窄會車小擦撞，雙方都沒有粉筆，都只能拍照，而我一開始就覺得既然大家都有保險所以拍照完畢就快點移車吧，以免擋到的車子越來越多，但是賓士車主不肯啊，堅持等警車過來處理保障雙方權益，我也只能在一直跟我前方的車子解釋狀況，附近的民眾也熱心的過來一起指揮交通等等，後來我大概多問了賓士車主兩次吧......"我們可以移車了吧？反正都拍照了也都有保險"，賓士車主也很著急，但還是不想移車，強調警察真的快到了再等一下，是他報的警，我就是只能說好吧。 後來後方車子一直大吼叫我們讓道，可以理解啦，雖然警察還沒到，我還是多問一次賓士車主你們同意移車齁？賓士車主趕緊說是，我就移車啦，唉，從頭到尾我就是那個最想移車的人......常常我有發生車子擦撞等等的小意外，我都馬直接跟撞到我車子的人說算了沒關係我自己處理就好，懶得用保險，自己花錢解決或是隨便讓車子留下刮痕作罷，這次是我過失比較大，在會車時提前一滴滴回到馬路中間造成賓士刮傷，所以我無法像以前一樣隨性自己處理就好，必須依照對方的要求做好保險可能需要提供的證據，賓士說不能移車，我也只能一直跟前面的車子道歉，後來大家因為被擋到的車子變多，壓力大了，好像就變成我堅持不移車，唉全宇宙最想快點移車讓大家好通過的就是我好嗎。 後來去警察局做筆錄時什麼狀況也沒發生，大家就心平氣和，客觀地記錄下過程，然後就好啦。很抱歉因為事故擋到大家，但堅持不移車，還站在現場讓大家拍照拍到高興的人絕對不是我啦（怎麼可能啊）。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】