專訪日版那些年女主角！乃木坂「齋藤飛鳥」：理想男友唔係主角？

【日版《那些年》．齋藤飛鳥專訪】日本女團乃木坂46的氣質仙女「齋藤飛鳥」，擔演2011年九把刀作品《那些年，我們一起追的女孩》的日本版電影，宅民有幸與飛鳥近距離對話：除了拍戲趣事、對香港fans的說話，飛鳥還表示男主角並非她心儀的類型，男fans留心！可能你才是飛鳥那杯茶！

齋藤飛鳥於2011年加入乃木坂46一期生，身為日緬混血兒的她，童星出道時已經備受觸目，而日版《那些年》更是她首部主演的電影。

不少人以她在日版戲中的「早瀨真愛」與飾演台版「沈佳宜」的陳妍希對比，兩者都是氣質非凡的美少女，不過飾演出來的感覺完全不同，那飛鳥在拍攝前有沒有參考原作呢？「最初看原作已經覺得佳宜非常可愛，為了好像她那麼程度固然是有參考；但我跟她年齡並不相同，而且日本版電影的風味和原作也有所異差，因此並非單純模仿，而是一邊參考的同時逐步建立屬於自己的角色。」而飛鳥認為她跟戲中的真愛亦有很多不同之處，有時真愛展現出較為cool、堅強的一面才比較接近自己。

齋藤飛鳥訪港宣傳日版《那些年》（胡劍威攝）

男友的選擇

相信很多fans都十分關心飛鳥對戲中男主公「山田裕貴」有什麼感覺？挑選男友的條件是什麼呢？「山田先生和戲中的角色非常相似，簡直就像是在飾演自己」對於男友方面，飛鳥則考慮很久才指著《那些年》的海報上由國島直希所飾演的「町田健人」，「我對不羈型的男孩並不是特別喜歡，但擅長運動的話在學生來說相當有型吸引呢。」

山田裕貴飾演的男主角水島浩介

估不到由國島直希所飾演的「町田健人」才是飛鳥的理想男友選擇

雖然飛鳥都已經來過香港數次，今次訪港有沒有什麼不同感覺呢？「上次因為與乃木坂46的團友一起來香港工作，街上散步的時候，感覺十分繁華喧鬧，如果可以旅行也希望有機會再多逛逛。」

當然，記者還問及有關飛鳥對乃木坂46的感想，以及對香港fans的對話，詳細訪問內容可以睇片喔！

專訪「齋藤飛鳥」美圖集（按下圖放大）

日版《那些年》「齋藤飛鳥」劇照集（按下圖放大）

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日版《那些年．我們一起追的女孩》

上映日期：2019年1月10日