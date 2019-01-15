諾獎得主重提「黑人智商低過白人」 「DNA之父」榮銜全被褫奪

曾獲諾貝爾獎的美國科學家屈臣（Dr. James Watson）博士曾聲稱基因導致黑人和白人的智商有別，結果陷入種族歧視爭議，要公開道歉。沒想到最近他接受訪問時重提當年論調，事後美國冷泉港實驗室（Cold Spring Harbor Laboratory，CSHL）發表聲明譴責有關言論，在上周五（11日）更宣布褫奪屈臣的所有榮譽頭銜。

現年90歲的屈臣在2007年說過「我對於非洲的前景感到悲觀，因為我們所有的社會政策，都是基於將黑人的智力和白人視為相同這個事實而定，但所有實驗都顯示這不是真的」，又謂希望所有種族都是平等，但「那些和黑人僱員相處過的人就會發現，種族平等不是真的」。言論一出，冷泉港實驗室隨即解除他所有行政職務，屈臣亦公開道歉。

屈臣重提當年充滿種族歧視的論調，結果遭實驗室褫奪所有榮譽頭銜。（VCG資料圖片）

不過，在最近播出的紀錄片《美國大師：解碼屈臣》（American Masters: Decoding Watson）中，屈臣重提當年論調，有人問他「對於種族與智力之間關係的看法，跟以前有沒有變化呢？」他回應稱：「沒有任何改變。在智商測試反映，黑人和白人的平均值存在差異，我認為造成差異的原因就是遺傳。」

片段曝光後，冷泉港實驗室發表聲明譴責屈臣的言論，指他的說法「無依據且魯莽」，也不代表實驗室的觀點，同時「譴責濫用科學的名義來證明偏見有理」，決定撤銷屈臣所有榮譽頭銜，括榮譽校長、Oliver R. Grace榮譽教授、名譽信託人等。

屈臣是20世紀最具影響力的科學家之一，他在1953年與另外三名科學家共同研究脫氧核糖核酸（DNA）的雙螺旋結構，並於1962年獲得諾貝爾生理學或醫學獎的榮譽；自1968年起擔任冷泉港實驗室的董事，1994年成為主席，直到2007年因涉種族歧視言論被停職。

屈臣的兒子魯弗斯（Rufus）說：「我父親的說法可能使他成為別人眼中偏執和充滿歧視的人，但那只代表他對遺傳決定命運相當狹義的理解。我父親視實驗室為生命，如今實驗室卻認為他是個麻煩。」