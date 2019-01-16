英女迫爆超大碼褲拉鏈　狠搣甩180磅驚悉子宮生瘤　

英國威爾斯40歲女子馬賽厄斯（Tina Mathias）以前很愛吃垃圾食物，最高峰時體重達到150公斤（約330磅），直至2011年為了增加受孕機會而減肥，結果成功減磅，但醫生發現她的子宮內有一個巨型纖維瘤；原來她一直因為超重令醫生9年來難以發現這個「神秘瘤」，故今次減肥不但改變了她的生活，更加救了自己一命。

馬賽厄斯以前與丈夫一直嘗試人工受孕，在一次例行檢查，醫生發現她的子宮內有異物，原以為只是組織增生或是人工受孕的副作用，直到她減去82.6公斤（約182磅）後，才知驚悉原來是非惡性子宮瘤，如果沒有減肥的話未必可以發現。

馬賽厄斯說，當年決定減肥是因為自己無法穿下一條長褲，「我要出席喪禮，於是去買一條新的長褲，教我驚訝的是，我穿不下英碼22或24碼數，最後只得買28碼數的褲，這是災難性的啟示，我甚至弄破了這些褲的拉鏈。」

馬賽厄斯最重的時候曾達150公斤。（Facebook圖片）

在朋友鼓勵下，馬賽厄斯開始改變生活習慣，一來希望變得健康，二來想增加受孕的機會。2011年3月她開始減肥計劃，每個星期接受認知行為治療（Cognitive Behavioural Therapy，CBT），並大幅改變飲食習慣，早餐吃燕麥粥，晚餐吃豆腐雜炒，零食全是堅果和種子類，加上經常喝水，半年間減去了57公斤。

決心成為健身教練

2012年6月，馬賽厄斯與丈夫到紐約旅行，旅途中背部及身體兩側感到疼痛，「我們回家後多次往返診所，終於發現問題，就是早前發現的組織增生變得嚴重多了，如果我沒有減肥，它會繼續變大，最終弄穿我的腸和腎臟。手術後，醫生告訴我那纖維瘤重達9磅（約4公斤）。」

馬賽厄斯慢慢康復，並繼續努力健身，現在的她已經減至67公斤。2017年9月，她決心成為一名健身教練，「成功減肥令我感到非常開心，如果我可以做到，任何人都可以的，只需要有決心便可以了」。