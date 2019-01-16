父母施虐「像扭毛巾一樣扭斷」　4個月大男嬰全身28處骨折

英國布賴頓（Brighton）一名4個月大男嬰被父母狠心虐待，全身28處骨折，受劇痛折磨1個多月始獲送院治療。法官判刑時斥責男嬰父母對幼兒做出「惡毒殘忍」的行為，令人髮指，判處二人8年監禁。

訛稱被地毯絆倒跌斷

32歲男子建卓札克（Adam Jendrzeczak）與22歲女友柯賓絲卡（Aleksandra Kopinska）在2017年2月將4個月大的兒子送院，聲稱他被地毯絆倒而跌斷了手臂。

不過，醫生檢查時驚見男嬰全身28處骨折，包括肋骨、膝蓋、腳踝等幾乎全斷，嚴重的傷勢明顯是由強大外力造成，並非意外，院方於是報警。其後警方拘捕建卓札克與柯賓絲卡，控告二人虐兒，同時揭發建卓札克有家暴案底。

4個月大男嬰手臂嚴重骨折，骨頭完全斷開，相信是被人扭斷。（網上圖片）

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兒科專家證人在庭上作供稱，從傷勢判斷，男嬰有些骨頭是被人像扭毛巾一樣扭斷，而且在送院前4至6星期已經出現骨折；換言之，建卓札克與柯賓絲卡明知兒子極度痛苦仍袖手旁觀不帶他求醫，企圖掩蓋事件。

母親「懦弱怕事」成幫兇

建卓札克在庭上表現得毫無悔意，柯賓絲卡則拒絕回答是否曾遭受家暴，專家指她「被動及容易屈服」，其辯護律師則以她「有愛心但懦弱」作為求情理由。

建卓札克和柯賓絲卡周一（14日）在霍夫皇家法院（Hove Crown Court）被判刑。法官亨森（Christine Henson）表示，案中男嬰沒有先天異常或疾病，身上的傷亦明顯不是意外導致，而是有人故意且用力造成。她斥責二人對幼兒做出「惡毒殘忍」的行為，令人髮指，判處建卓札克入獄8年，而柯賓絲卡無視孩子被虐待，所以是幫兇，同樣判處8年徒刑。

所幸的是，男嬰康復進度良好，雖然年幼受重傷，但日後成長不會受到影響。

（綜合報道）