兒時遭父母禁錮施虐　如今卻性侵少女　「衣櫃女孩」被捕

美國德州女子卡瓦諾（Lauren Kavanaugh）有個不堪回憶的童年，她2歲至8歲時遭母親和繼父關在衣櫃，不讓她吃東西，還施以性侵和虐打；卡瓦諾在2001年獲救，當時她只有25磅，被傳媒稱為「衣櫃女孩」。豈料事隔多年，她已從當年的受害者變成今日的施暴者，因為性侵一名未成年少女而被捕。

卡瓦諾童年時長期受虐，8歲獲救，現時25歲的她因性侵被捕。（影片截圖）

與受害人一家同住

警方根據線報，周一（17日）拘捕25歲的卡瓦諾，她承認與一名未成年少女有性關係。探員透露，卡瓦諾在Facebook建立了一個虐待案受害人互助小組專頁，案中少女與卡瓦諾在那裏認識；當局相信還有其他受害人，呼籲家長了解一下子女有否在網上或現實中接觸過卡瓦諾。

該名14歲少女表示，與卡瓦諾已維持性關係兩個月；其父母指出，卡瓦諾與他們同住，但以為兩女「只是朋友」。

卡瓦諾3歲時被母親芭芭拉（Barbara Atkinson）關進衣櫃，長期過着沒有衣服、食物、水和廁所的生活，衣櫃內布滿排洩物及充斥着蝨子。

雖然繼父阿特金森（Kenneth Atkinson）聲稱，虐待女童的是芭芭拉，他只因太害怕所以沒有阻止；但事實是他長期性侵卡瓦諾，導致她嚴重受傷，獲救後要接受手術。鄰居在2001年報警，芭芭拉和阿特金森其後均被判終身監禁。

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獄中母不肯說「對不起」

《達拉斯日報》記者曾採訪獄中的芭芭拉，當問及她犯案原因，她總會列出一堆理由，包括曾經流產、女兒吃得太多、婚姻出現問題等，卻總是不曾說「對不起」；提及另外5名沒被虐待的子女，她反而顯得內疚，對於他們目睹卡瓦諾被虐感到抱歉，「我愛他們，對不起，這不是他們的錯。傷害了他們，我很抱歉。」

芭芭拉又向記者說：「老實說，我是個好媽媽，我非常保護我的孩子。」

卡瓦諾曾在2012年和2017年上電視節目Dr. Phil接受訪問，她表示那段受虐回憶仍會令她失眠和感到憤怒，大學同學亦因為事件而凌和騷擾她。

（綜合報道）