北區醫院吞拿魚三文治　餡料勁縮水剩五分一　網民：好細心圍邊搽

雖然「少吃多滋味」，但買來一份10多元的三文治，打開卻發現只有極少餡料，確實令人失望。有網民近日在facebook群組發文，笑言「想減肥可以去北區醫院買包食」，皆因他在醫院買了一份吞拿魚沙津三文治，結果打開發現，中間只得一行吞拿魚餡料，佔全份三文治五分一，變相「乾哽」兩片白麵包，令他大感無奈。

有網民近日在facebook群組發文，笑言「想減肥可以去北區醫院買包食」，皆因他在醫院一間餐廳買了一個吞拿魚沙津三文治，結果打開發現，中間只得一行吞拿魚餡料。（fb「上水人大聯盟」截圖）

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有網民昨日（14日）在fb群組「上水人大聯盟」發帖，指在北區醫院買下一份三文治，咬一口感覺不對勁，打開驚見三文治夾心竟只有一行吞拿魚餡料，佔整份三文治五分一，他不禁笑言：「想減肥可以去北區醫院買包食」。他回覆其他網民時表示，打開三文治當場呆了，「我望咗個包一陣」，但「廢事搞事，太肚餓食埋」，沒有拿回去退換。

網民看完照片都批評「太無良」，認為樓主應要求「回水」，但亦有人笑指「吞拿魚三文治，佢又每樣有齊喎」，又讚職員「好細心圍邊搽吞拿魚」。有網民則安慰樓主，「佢都係為你健康着想」、「住院真係要食清啲，少少吞拿魚係滿足咗慾望！」，但亦有人溫馨提示，「面包嘅升糖指數其實分分鐘仲高過啲餡」。

事實上，不少商家都會想盡辦法減低成本以增利潤，有網民早前曾投訴，於連鎖麵包店購入2個火腿牛角包，惟咬開只發現極小塊火腿碎，遂拍下照片與網民分享「中伏」經歷，更「曲線」稱：「（麵包）師父刀功同手勢都係世界級」。