買到「納米火腿」牛角包　連登仔諷：師父刀功同手勢都係世界級

百物騰貴，商家都想盡辦法減低成本以增加利潤。有連登網民昨發文稱於連鎖麵包店購入2個火腿牛角包，惟咬開只發現極小塊火腿碎，遂拍下照片與網民分享「中伏」經歷，更「曲線」稱：「（麵包）師父刀功同手勢都係世界級」。

有連登網民昨發文稱買了兩個火腿牛角包，沒想到包內只有火腿碎。（連登討論區圖片）

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該網民昨於連登討論區發文，稱於一間本地連鎖麵包店購入2個疑為「偷工減料」的火腿牛角包，並貼出相片，顯示麵包內只有份量極少的火腿。樓主形容，麵包內的火腿「切到極限咁薄」，並捲起再放進麵包，「買嘅時候如果唔係寫明火腿牛角包，我會以為係搓麵粉時唔覺意跌咗塊火腿碎落去」。

樓主認為牛角包的火腿份量太少，不禁問「乜依家求其加塊碎落去已經當有火腿喺入面」。（連登討論區圖片）

樓主續指，購入的兩個火腿牛角包均只有小塊火腿，食完後不禁問「乜依家求其加塊碎落去已經當有火腿喺入面」，又「曲線」讚麵包師傅「刀功同手勢都係世界級」。

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網民看到樓主的「中伏」經歷，紛紛要求「開名」，又笑指店方並無做錯，「麵包入面的確有火腿，又告佢唔到，吹漲」。另有網民安慰樓主，稱「包先係主角」，「掉返轉，你試下當你買咗紙咁薄嘅火腿，送咗個老鏈咁大個嘅牛角包畀你，咁個觀感就fit晒啦！開心返未」