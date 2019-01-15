「寫下一件幸福事吧」　的士司機放窩心筆記　網民激讚充滿正能量

不少人提起的士司機，都會聯想到拒載、攬收車資、態度惡劣等負面事，近日有網民就發現一個正能量司機，他在車上放置「幸福筆記」，鼓勵乘客寫幸福事，如感不開心則看看他人的幸福事。司機的暖心行為引起大批網民熱議，大讚他充滿正能量，希望有朝一日可以坐上這輛幸福的士，在筆記內寫上「幸福成為你的乘客」。

日前一名男網民表示乘的士時，發現車內有一本「幸福筆記」，司機藉此鼓勵乘客寫下開心事。（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

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發現這名暖心的士司機的網民，日前在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發文，稱早前乘紅色的士時遇上一名正能量司機，他在車上放置一本紅黑色硬皮簿，封面寫有「開心的話，請寫下一件幸福事，不開心的，請看裏面的幸福事」，下款則寫有「在車頭的的士司機 David」。

樓主亦透露揭開「幸福筆記」後，發現內有不少留言，包括「生完 BB 出院，去舊同學 Party，屋企人喺醫院醒番，溝到女」等。

不少人提起的士司機，都會聯想到拒載、攬收車資、態度惡劣等，但其實當中也有窩心司機。（示意圖，Getty Images）

司機的窩心舉動引來大批網民激讚，指他「用正能量感染大家」，又紛紛表示希望有機會坐一趟，「到時大概會寫上：幸福成為你的乘客」，不過樓主則補充，該司機不提供預召服務，「佢話自己連啲call的士app都冇入」，看來想坐到只能靠緣份。

有網民則搞笑稱如果有機會留言，將會寫道「我啱啱冇帶銀包，我好驚比個司機發現，希望佢唔會睇到我呢段嘢啦，我準備跳車啦各位。」不過亦有人擔心如果不開心的人幸福的事，可能反而會感到不開心。

（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」）