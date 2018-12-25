市民平安夜遇上「聖誕的士」　全車掛滿裝飾　暖心司機：拎件走啦

聖誕節除了看燈飾感受節日氣氛，原來的士也會「變身」陪乘客過節。昨日平安夜有市民在將軍澳乘的士外出，登上一輛「聖誕的士」，車內佈滿聖誕帽、聖誕襪和馴鹿公仔等，司機還歡迎乘客取走小飾物當禮物，非常窩心！有幸遇上聖誕的士的市民不止一人，幸運兒紛紛拍下照片並上載到facebook群組分享。

有網民在facebook群組分享指自己坐上「聖誕的士」，車上佈滿節日裝飾。（fb群組「將軍澳」圖片）

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不少人平安夜都出外感受節日氣氛，昨日有市民在facebook群組「將軍澳」分享，寫上「今朝景林上咗架聖誕的士，聖誕快樂」，從上傳的照片所見，司機在車內掛上一條紅繩子，然後在繩上掛滿聖誕帽、聖誕襪和馴鹿公仔等，車廂頂更貼了一顆大星星，非常窩心。

有相信是坐過同一輛的士的網民留言說，乘客可以任選一件拿走，樓主回應道：「司機叫我拎件走，我冇拎呀！」另有網民在留言貼出照片，相中的士司機頭上頂着一棵迷你聖誕樹，但車內裝飾和樓主乘坐的一模一樣，故樓主特意和網民「相認」，估計二人乘坐同一架的士。

另外有網民上載照片指自己也遇到「聖誕的士」，「呢架西貢的士都好有心機」，相中的士車廂貼滿五顏六色的雪花裝飾，還用彩帶球在車廂正上方圍出一個心心，貼上「真的愛你」四個字，司機亦特意戴上聖誕帽。

許多網民看到這些照片後都大讚「司機真可愛」，有人就形容，只有好愛自己工作的司機才會這樣佈置的士，這種氣氛亦會感染乘客，讓他們感到更開心，「希望香港多些呢啲人啦」；亦有網民笑言，掛在車內的裝飾會否是「乘客失物認領」。

（facebook群組「將軍澳」）