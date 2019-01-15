勁多學生唔見名牌Moncler冷帽　紐約高中勸別再戴：嘥時間找失物

繼早前英國有高中禁止學生穿名牌外套上學後，最近美國一間中學亦揚言，不希望學生再戴名牌冷帽回校。校方解釋因最近頻頻有學生遺失價值350美元（約2,745港元）的意大利名牌Moncler冷帽，令校方需費時尋找失物，影響學生學習進度，所以發通告給家長要求，不要再讓子女戴這名牌冷帽回校，結果家長反應兩極，有人質疑校方無權干涉學生的打扮，亦有人同意校方的做法。

美國一中學因有不少學生遺失名牌Moncler冷帽，令校方花大量人力及時間尋找失物。（fb專頁「Great Neck North Middle School」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

涉事學校大頸北中學（Great Neck North Middle School）位於紐約大頸區，是全美最富裕地區之一，家庭年薪中位為130萬美元（約1,020萬港元）。校方在本月初向家長發通告，坦言需要他們的幫助，希望他們別再讓子女戴名牌Moncler冷帽回校，校方稱雖然明白衣着打扮對中學生而言很重要，惟近日有不少學生在校內遺失或亂放冷帽，令校方需花人力及時間尋找失物，也打擾學生學習。

家長對校方處理手法反應不一，有人認同學生無需穿戴名牌上學，有家長卻認為校方多餘，應該有其他更重要的事讓家長注意，更有家長強調校方不應干涉學生的衣着，認為子女有權自行決定自己的打扮。

去年11月，英國伍德徹奇高中（Woodchurch High School）亦宣布禁止學生穿名牌禦寒外套上學，當中包括知名加拿大品牌Canada Goose、意大利Moncler和法國Pyrenex的外套，避免較清貧的學生被邊緣化。基於同樣原因，校方幾年前已推出了統一設計的書包，避免學生之間有比較。

（綜合）