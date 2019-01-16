【英國脫歐】五口家儲糧裝太陽能板　確保能夠「生存」4個月

英國越來越多人擔心在無協議下脫歐，憂心出現通脹飆升、財產縮水、大規模失業等情況，有人甚至儲備好必要物資，以確保能繼續「活下去」。來自康沃爾（Cornwall）的曼尼（Mann）一家自英國展開脫歐談判，就開始在家中儲起大堆食物及日用品，做好「萬全準備」。

36歲的妻子尼文（Nevine Mann）和37歲的丈夫理察（Richard Mann）育有3名子女，尼文稱：「不久前我們意識到可能會出現無協議脫歐，屆時短期內全國物資供應預計會出現問題，所以我們大量購買日用品。以及很多豆及白米，足夠吃4個月。」他們家中的櫃內有52罐豆、16罐吞拿魚、一大桶蛋黃醬、8罐碎番茄及4大包番茄汁，另外還有兩大桶奶粉，幾大包米、意大利麵、三色藜麥及北非小米（couscous）。

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除了食物，他們還買了種子及用來淨化雨水的設備，以便在花園種食物自給自足；由於尼文要服用抗癲癇及薄血藥物，有關藥物也要準備充足。另外，為防脫歐後能源供應出現短缺，他們在屋頂安裝了太陽能板和準備了一個容量達290加侖（約1098升）的水箱。

尼文稱：「我們差不多儲夠了，會逐步減少購買。我們並非買得過火，事關一旦無協議下脫歐，充足的準備可讓我們順利度過幾個月。這無關活得舒適，而是與生存有關。」

（綜合報道）