【英國脫歐】「脫歐救生包」索價3000蚊仍熱賣　看門口有用？

英國脫歐「大限將至」，國會周二（15日）表決脫歐協議草案，外界相信草案獲通過的機會不大。國家未來命運走到「危急存亡之秋」，部分英國人正在囤積日用品：從大米到廁紙都不放過，「脫歐救生包」（Brexit Box）亦應運而生，並在國內熱賣。 這個「脫歐救生包」雖然並非抽水惡搞，但民眾對這個救生包反應兩極：有人甘願以295英鎊（約2979港元）購買，亦有人質疑是商家趁機炒作發「災難財」。究竟這個救生包內有甚麼？

英國脫歐：英國有「脫歐末日準備者」在超市追購日用品，為脫歐「大限」作好準備。（Getty Images）

在英國，隨着英國脫歐限期愈來愈近，當地部分民眾可謂如臨大敵，在超市瘋狂追購日用品。這些人被稱作「脫歐末日準備者」（brexit prepper）。

英國網上陸續出現討論脫歐的群組，超過3500人加入Facebook的「48%末日準備者」（48% Preppers）群組（48%為2016年脫歐公投中決定留歐的投票比率），討論脫歐後的「求生法則」；討論區「Mumsnet」亦有不少網民留言表示，打算囤積物品應對脫歐。

英國脫歐：脫歐救生包推出一個月已大賣600個，內有濾水水瓶、乾糧及火種。（Emergency Food Storage UK）

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Emergency Food Storage UK（暫譯：英國緊急食品儲存公司）因此推出「脫歐救生包」，包內有足夠30天食用的乾糧、濾水器及火種，保存期限長達25年。公司表示，自「救生包」上月推出以來，已售出600個。

有人質疑公司趁人們恐慌而獲利，公司解釋稱，其實自脫歐公投以來恐慌一直存在，又形容「救生包」有如買保險，不但能防萬一用，又有助平息人們心中恐懼。

這是否發「災難財」見仁見智，有錢買一份安心其實亦無傷大雅，不過若反應過度則可能會造成反效果。英國政府發言人強調，民眾無必要囤積任何日常用品。英國里茲貝克特大學（Leeds Beckett University）教授本頓（Tim Benton）則敦促人們不要反應過度，因為最可能造成國內日用品及食物中斷的原因，是恐慌購買而非脫歐。

（綜合報道）