中巨獎即拋棄家庭　老翁與18歲女友親熱意外焗死　遺產盡歸妻兒

巴西74歲老翁阿帕雷西（Francinaldo Aparecido）一朝發達就拋妻棄子，與18歲小女友追求「性福」，然而幸福很快就終結了，因為在一次性愛中，阿帕雷西被小女友緊緊抱著，卻意外把他焗死了，遺產全歸妻子和14名子女。

阿帕雷西原是巴西馬拉尼昂州（Maranhão）聖路易斯市一個油站的職員，最近買中Mega彩票，成為52名幸運者之一，贏得581萬巴西雷亞爾(約1220萬港元)彩金；然而，一星期後他決定與69歲的妻子離婚，改為與18歲女友梅拉(Mayra)同居，妻子相當氣憤卻無力挽回。

「熱吻令我無法控制自己」

梅拉強調，與阿帕雷西相當談得來，自己是真心喜歡他，年紀根本不是問題；她還經常為對方製造驚喜，例如在香閨內準備紅酒及朱古力。某日二人親熱時，梅拉緊緊抱著阿帕雷西，她向警方供稱，當時阿帕雷西的熱吻令她瘋狂，「所以我無法控制自己」，結果卻不小心令到阿帕雷西無法呼吸，梅拉發現不對勁時，阿帕雷西已一動不動，嚇得她立即打電話報警，可惜救護車趕到為時已晚，阿帕雷西因窒息死亡。

梅拉其後被帶返警署協助調查，案情仍有待釐清；隨著阿帕雷西去世，他中獎所得的逾千萬彩金和其他財產都落入妻兒名下，梅拉則是一毛錢也分不到。