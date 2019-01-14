【鶼鰈情深】老夫婦每朝嘆茶玩Mario　20年來靠打機決定誰做家務

執子之手，與子偕老，夫妻相處之道是深奧學問，能廝守到老的緣份實在彌足珍貴。近日有網民拍下父母坐在客廳中玩任天堂遊戲瑪利歐（Mario）的情景，指兩人每朝早都會泡茶或咖啡，然後開始打機競賽，並用這個方式決定誰要做家務，且已持續了近20年。夫婦的恩愛相處方式令不少網民大表羨慕，稱讚「這是個美好的傳統」。

路易斯拍下父母坐在客廳內，對着電視用任天堂64（Nintendo 64）游戲機玩瑪利歐賽車系列（Mario Kart）的情景，指兩人過去20年每朝早都是這樣。（Reddit論壇圖片）

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該名男網民在上周二（8日）於Reddit論壇上發帖，同時上傳了照片，顯示其父母們坐在客廳內，對着電視用任天堂64（Nintendo 64）游戲機玩瑪利歐賽車系列（Mario Kart），樓主指出父母每朝早都會泡一杯茶或咖啡，然後坐下玩遊器，這個舉動從2001年開始，至今已經20年了，已成為彼此間一項傳統。

帖文引起外國傳媒關注，拍攝相片「出賣父母」的兒子路易斯（Louis Hvejsel Bork）原來是攝影師，他接受傳媒訪問時表示，該遊戲機是1999年時，爸爸送給他和姊姊的禮物，結果父母卻成為遊戲機的重度玩家，路易斯記得自己大約7至8歲時，父母已開始一起打機這項「傳統」，當時沒有他不以為意，認為「這似乎很正常」。直到路易斯離家上大學，跟同學聊天時談起父母這個舉動，朋友都視為大笑話，他才發現父母的習慣有點奇怪。

瑪利歐賽車系列（Mario Kart）在世界各地都大受歡迎。（網上圖片）

原來，路易斯的父母以比賽成績去決定誰做家務的這項傳統，早在打機前已存在，54歲的媽媽克萊爾（Claire Monroe）說：「我們經常用卡牌遊戲來決定誰要半夜起床餵嬰兒。」而55歲的爸爸安迪（Andy Bork）亦同意，「卡牌遊戲花太多時間了，我們買了瑪利歐後，就省了時間，而且更有趣」。

克萊爾續指，「我們開始遊戲是認為這個比賽是公平的」，而且彼此之間有競爭性，輸的一方就為贏的方洗碗。安迪表示，目前結果是65比35，他很少會贏比賽，認為自己需要多練習，「再給我多19年！」其後路易斯爆料，發現父親一直用錯方法握遊戲的手掣，笑言難怪他會一直輸掉。

網民大讚這對夫婦恩愛又甜蜜，又指丈夫可能是故意放水，以便分擔家務之餘，亦能讓妻子更開心，「他一定是體貼的好男人」。

（Reddit論壇）