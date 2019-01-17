AirPods跌落坑　台男半身趴進坑渠勇救耳機　洗乾淨後仲用得返！

電子產品愈來愈貴，一個不留神遺失了，一定十分心痛。台灣有網民在討論區上分享朋友的故事，說他於泊好電單車後，脫掉頭盔時不小心掃到其中一邊的Apple AirPods耳機，然後直接掉到坑渠內。由於耳機是女友送的禮物，他竟然使出了「不知道哪來的神力」，將渠蓋抬起來，更將半個人伸到坑渠內找耳機。皇天不負有心人，最後他忍住臭味及污水，成功在一大堆煙蒂之中找回AirPods，耳機經過沖洗之後仍然可以正常使用。

台灣有網民分享朋友從坑渠撿回AirPods的故事，AirPods事後經過清洗，還可以正常使用。（Dcard討論區截圖）

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該個Dcard討論區帖文以「水溝 裏 撈耳機」為題，樓主稱他的朋友與一名女性朋友開電單車去為學弟買生日蛋糕。到達蛋糕店之後，朋友將車泊在蛋糕店的紅線處，由於有可能被罰款，同行女友人便提議將車停去對面的停車格。當朋友將車停好之後，將頭盔脫下來的時候，竟然不小心將左耳的AirPods掃下來，伸手接也接不住，「好死不死，停的位子旁邊是水溝蓋，就親眼看 着 AirPods在地板彈了一下就撲通的掉進水溝裏了」。

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朋友說，由於耳機是女朋友送的禮物，「沒辦法不努力找找看就放棄」。於是朋友「也不知道哪來的神力直接把水溝蓋扛起來，拿出車廂裏的雨衣墊在地上，就直接半個身子趴在在水溝裏找耳機」。趴到坑渠內之後，朋友發現渠內有一大堆黑色的小蟲飛來飛去，水面又有已經死去的蟑螂，剩下的就是爛泥及煙蒂，情況惡劣。

有網民表示，看到蟑螂便已經想投降。（Dcard討論區截圖）

猶豫了一下之後，朋友還是勇敢地伸出了手，在水中尋找失物。由於渠內的煙蒂實在太多，AirPods又是白色，「所以他抓了很多煙蒂結果都不是」。朋友形容坑渠內的氣味真的很臭，「臭到他用盡畢生絕活在憋氣，他感覺每吸一口氣就早死一年」。不過挖了10分鐘之後，朋友還是沒有找到，身體又感覺到快要抽筋，只能先爬回地面休息。在第二回合，朋友決定用上雙手，像游水一樣在坑渠中找東西。由於少了一隻手扶住旁邊，可能失重心倒頭掉到坑渠內，同行女友人便幫忙壓着他的背固定身體。

同行女友人最初還覺得很自責，「是他叫去停到水溝蓋旁邊才會掉下去的」，不過在找到耳機的一刻，她卻立即拿出手機拍照紀念。朋友笑指「過程中一堆路人都在看，不知道的人真的以為我們在救野生動物之類的」。幸運的是，耳機經過清洗之後，「竟然還能使用，而且功能都正常，不然真的蛋糕沒買到先噴2000元（約500港元）」。樓主說，聽聞朋友洗手3次之後，坑渠的味道仍然洗不走，不過「我朋友他感覺這世界上已經沒有事情難得倒他了」。

帖文引來網民熱烈回應，有人指朋友的女友一定會很感動，不過亦有人笑稱他「一定很愛他女友，或是很怕她……」，樓主則指朋友曾經告訴他，如果他真的找不到耳機，就要偷偷買一隻回來，因為不敢讓女朋友知道。另外亦有不少人留言指，自己過去都有掉過東西到坑渠內，甚至曾整個人站在水溝裏找東西，但是亦有人坦言看到死蟑螂已經想投降。

（Dcard）