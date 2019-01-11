馬騮3兄弟玩轉屋苑水渠　反地心吸力落樓被笑「孫悟空啲friend」

大圍美城苑幾乎成了馬騮樂園，不時被拍到馬騮在水渠四處爬尋找食物的情況。近日又有網民在屋苑內發現3隻馬騮毫不驚死地沿着水渠從10多層樓爬下來。片段上載至facebook後，網民大讚馬騮們：「孫悟空啲friend嚟」、「 正宗飛檐走壁，驚天絶技」。

近日有網民於大圍屋邨發現，有3隻猴子竟爬到住宅高樓尋找食物，更無畏懼地沿着水渠從10多層樓爬下來。（fb群組「巴打絲打Facebook Club」片段截圖)

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有男網民近日於fb群組「巴打絲打Facebook Club」上載片段，表示於星期四（10日）早上時份，在大圍美城苑目擊有3隻馬騮沿樓外的水渠走向地面，相信牠們是故意爬上有開窗的住宅，以偷取食物，樓主更笑言：「竊匪沿外牆水渠逃走」。

片中可見，3隻馬騮的位置至少有12層樓高，其中一隻猴子先帶頭爬下來，另外2隻猴子則在後尾隨。最令人驚奇的是，牠們反地心吸力爬下，即使頭部向下，仍能控制速度甚至急停。

帶頭的猴子到地逃跑後，原本包尾的一隻猴子更突然下衝，不理會中間的同伴直至爬到地，但片段未有影到最後一隻猴子逗留外牆的情況。

+ 10 + 9 + 8

網民紛紛留言表示詫異，「仲快過人行路」、「人類就賽跑，馬騮就賽渠」、「蜘蛛俠先捉到」、「飛虎隊人才」亦有網民笑言：「人哋搵條命博兩個橙，畀佢啦」、「高空工作冇安全帶, 冇獨立救生繩」、「港版猿人襲地球」、「 三名世外高人」

不過有住在同邨的網民稱其實猴子不時在邨內範圍出現，因為知道住宅有食物，居民都備受滋擾，更時刻要鎖好窗戶，以防有猴子入屋偷食物。

大圍區議員董健莉回覆《香港01》查詢指出，由於鄰近城門水塘，加上山區有路通往美林邨的美華樓附近及美城苑的西城閣，故近美林邨、美田邨、美城苑、美松苑等一帶都是重災區，野猴常出沒搶奪居民膠袋，甚至爬上樓走入民居找尋食物。她指不少居民投訴飽受滋擾，去年已就事件向漁護署反映，各屋苑亦有加設捕猴籠、改裝垃圾桶、摘取果樹的果實等，以防野猴在屋苑範圍徘徊。

她指出漁護署於去年成功捉到猴王，本來情況有所改善，但近日情況又再嚴重化，估計因天氣回暖，令野猴再次出沒找尋食物。

（fb群組「巴打絲打Facebook Club」）