【家居百科】怕廁所用得耐易有水漬？　勤清潔之外要識揀塗層物料

文：裝修佬 （文章標題由《香港01》編輯所擬） 我哋每日第一個同最後一個用到嘅都係廁所，香港屋企地方細，成家人都All in one，所以成日都要洗廁所。但唔通個個都想洗廁所咩！有無諗過點解五星級酒店嘅坐廁就算長期使用都咁乾淨？除咗有專人清潔之外，佢地用緊嘅都係好嘅潔具。 由於坐廁每日會接觸各種排洩物，所以陶瓷表面會加層釉，令到表面防水防污。裝修時揀一個好嘅坐廁，除咗外觀靚、沖力夠呢啲重點之外，表面嘅塗層物料亦都相當重要㗎！

廁所每日都要用，但用得耐就好易有水漬，想廁所靚靚可以點樣做呢？（GettyImages/視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/l7U1Y7t5LO

現時市面上嘅坐廁，由款式到價錢上都好多選擇，林林總總真係好難揀。如果唔識揀嘅話，你會發現你用緊嘅坐廁除咗沖得唔夠乾淨，仲好易黐住污漬喺表面，用多一排仲好快有啡啡黃黃嘅水垢，浪費水之餘又會積聚細菌，日常打理都好花時間。

今次裝修佬會同大家解釋下市面上新式既防污同抗菌塗層。

陳年廁所難免有水漬，想避免原來識揀塗層物料都十分緊要。（GettyImages/視覺中國）

首先，點解座廁兜會啡啡黃黃嘅？

香港沖廁水大多為海水，水中會有沙石、鐵鏽等雜質，沖水時會磨損陶瓷表面，久而久之水垢呀、便便漬呀，都會卡喺裂縫到，難以清潔。好多研究都證明咗化學清潔劑嘅成份會刺激皮膚、眼睛、呼吸道，損害屋企人健康之餘仲會污染環境。

日本品牌INAX研發的最新防污陶瓷層「AQUA CERAMIC」。（INAX網站圖片）

AQUA CERAMIC水淨瓷與一般陶瓷的比較

防污陶瓷

坐廁污糟有四大原因，分別係磨損及刮傷、排洩物痕跡、長時間暴露於硬水而造成嘅水垢，以及細菌積聚。日本人最着重乾淨，所以日本品牌INAX研發咗最新嘅防污陶瓷層「AQUA CERAMIC」去解決呢四大問題，仲得到Good Design Award金獎。

AQUA CERAMIC既超親水性能，令水流過陶瓷時，攝入陶瓷同污積之間，直接將污積托起然後沖走，用少少水就可沖走污漬。而陶層表面光滑抗刮，防止鐵鏽同其他雜質刮花，避免水垢同細菌積聚。平時簡單沖洗，唔使用到腐蝕性清潔劑，都可以令坐廁用耐咗都仲咁新淨。

American Standard亦有推出「Comfort Clean」抗菌塗層。（facebook專頁「American Standard Taiwan」圖片）

Comfort Clean抗菌塗層已通過英國IMSL檢測

抗菌塗層

依家好多大牌子嘅坐廁都會噴埋抗菌塗層，唔同牌子都有自己嘅技術，但係咪真係有用呢？我哋自己睇唔到。而American Standard嘅Comfort Clean抗菌塗層，因為係直接燒製固定係坐廁內壁，唔會因為沖多兩次水而洗走晒之餘，仲係市面上少有通過英國IMSL檢測，證明可以抑制大腸桿菌同金黃葡萄球菌滋生，用落安心好多。坐廁成家人日日用，仲會用好多年，除咗上一篇講嘅沖水技術，大家買坐廁時都可以考慮唔同嘅易潔抗菌塗層。

無論係INAX得獎嘅AQUA CERAMIC，American Standard得到英國檢測認證嘅抗菌Comfort Clean，定係其他塗層都好，要識得揀，先會買得啱。近兩篇講咗好多坐廁內涵，但人總係會睇表面嘅，下次會同大家傾下分體式坐廁及一體式坐廁嘅分別，敬請留意啦！

其他常見問題

問 : 有水箱坐廁好定無水箱坐廁好？

答 : 無水箱坐廁因為隱藏咗水箱喺牆身上，佔用空間少同靚好多，有機會我地詳細討論。

問 ：如何選購一個坐耐少少都唔會腳麻嘅坐廁？

答 ：腳痺係因為坐得耐會而壓迫到神經同血管，影響血液循環。所以唔建議大家坐太耐，10分鐘以內最好。有些坐廁會根據人體工學設計高度，坐落會較為舒適。

問 : 上水慢可以點搞？

答 : 首先上水同大廈本身水壓同流量有關係，如果唔係大廈供水問題就要睇睇坐廁上水件。因為香港來水較多雜質，長時間使用可能會令上水管，入水閥（波曲）、或者濾網積蓄污垢瘀塞，令上水變慢。

作者簡介： 裝修佬致力於令香港沒有麻煩/爛尾的裝修。為實現這個使命，全體裝修佬成員不斷努力，推動裝修、建材、家居市場的規範化，改變着數千萬家庭的裝修方式和置家理念，為用戶創造卓越的互聯網裝修體驗。作為香港互聯網裝修領導者，裝修佬將通過O2O的模式，為傳統裝修及家居領域帶來新的變革，提供免費度尺/報價，亦舉辦皇牌裝修防伏班，不斷為用戶創造價值，引領行業發展。

作者facebook專頁：https://www.facebook.com/hkdecoman/​

作者網頁：https://hkdecoman.com/