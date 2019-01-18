旅行完狠撇女友　台漢忍辱做「渣男」　背後用心良苦

台灣一名女子去年與男友相約旅行，貼心的男友還帶她遊遍那些她說過想去的地方，豈料在旅程的最後一天，男友竟說「我不愛妳了」並提出分手，使她非常傷心。女事主其後向好友大罵男友是「渣男」，但對方沒有反駁，因為這一切都是他痛苦地設下的「局」。

故事由男友日前在「Dcard」討論區的一篇帖文說起，他謂去年10月突然不斷發燒和嘔吐，醫生指他患有末期肝癌，大概只能活多半年；驚聞噩耗，他腦海一片空白，不知如何面對，「我不敢告訴她（女友），我不希望她跟我一起難過。」

他決定約女友去「最後的旅行」，帶她到曾經說過想去的地方，希望留下最後美好回憶；整個旅程他時常痛到冒冷汗，但都強忍下來，以免被女友發現。

男友在討論區發文，講出了他的苦衷。（Dcard截圖）

獨自躲車上放聲大哭

直到旅程的最後一天，男子載女友回家，然後向她提出分手；女友聽到後傷心痛哭，問他「是我哪裡做得不好嗎？」他只好忍着淚水，訛稱「沒有，我不愛了，我帶妳出去玩只是為了彌補妳」。語畢他便頭也不回坐車離去，透過倒後鏡他偷看到女友蹲在地上大哭，那時的他心很痛，還忍不住躲在車上放聲大哭，向這段戀情告別。

回家後男子馬上封鎖有關女友的一切，後來從女友的朋友口中得知女友罵他是「渣男」，但他沒有反駁，只是默默承受被冤枉的痛苦。他透露，有位二人的共同好友不相信他是「渣男」，被連番追問下，他不再隱瞞，「我一五一十的告訴了他，他答應幫我保密，我也請他幫我多照顧女友。」

男子承認，這個做法不好，但他沒辦法想像女友失去他時會有多難受，「我不想讓她看到做化療沒頭髮的我，我不想讓她看到很痛苦的我，我不想看到她為我流淚，所以寶貝，對不起，我愛你。」

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網民籲如實告訴女友

帖文引起網民熱烈討論，許多人都認為男子應該如實告訴女友，「讓她知道實情會不會比較好呢？當然還是希望你能好起來，但至少你們能一起珍惜這段日子，之後才知道實情她可能會痛得更撕心裂肺」、「我覺得要告訴她，如果是我，我寧願陪你度過那剩餘的半年。即便最後會不捨，但至少我們曾經擁有過。不要覺得那是為我好而把我推開，至少告訴我，讓我去做決定。」