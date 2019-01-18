【驚過恐佈片】台影迷睇戲發現爆谷被偷吃　「竊賊」曝光全場尖叫

到電影院看電影，隨手一包爆谷真是一大享受，但有網友在戲院將爆谷放在地板上，等要拿起品嚐時卻發現遭到「小偷」偷走，還聽到女生的尖叫聲，他趕緊拿起手機拍下「嫌犯」，才發現「小偷」竟然是隻老鼠！

爆谷「小偷」竟然是隻老鼠！（爆廢公社二館Facebook）

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原PO在臉書「爆廢公社二館」貼文表示，昨天（17日）他到板橋一家電影院看電影，他帶了爆谷進去享用，因為拿在手上很痠，於是他便將爆谷暫時先放置在地上。電影看到一半時，原PO想拿起爆米花來吃，卻發現紙袋怎麼越來越遠，他還懷疑是隔壁偷拿去吃。這時，傳出了悉悉簌簌的聲音，因為聲音很大聲，不像正常人吃爆米花的聲音，以致於原PO座位那排的人都轉頭來查看。

原PO說，他看到爆谷的紙袋被以非常快速的速度拖走，距離差不多有8、9個位子遠，而座位上的女生被嚇得抬起腳來並且放聲尖叫。原PO立刻拿起相機並開啟閃光燈一拍，果然拍到這名「竊賊」，原來是隻老鼠，旁邊還有被牠偷走的爆谷紙袋。

網友看了直呼「好噁」、「嚇死人了！這種我不行」、「讓我有陰影了……以後看電影要盤腿」、「我應該會直接站在椅子上了吧」、「這告訴我，下次爆谷還是不要放地上好了」、「這家戲院我再也不敢去了」。

還有人開玩笑的說「去電影院看迪士尼主角！算你賺到」、「這鼠應該是慣犯了」、「女生看到這個，應該比看厲陰宅恐怖吧」、「牠等等就上去演料理鼠王了」、「牠們有買票嗎？」、「看電影一定要配爆谷，老鼠也是」、「放地上代表你不要的，所以鼠王就幫你回收了」。也有網友表示曾在這家戲院遇到老鼠，「我看牠奔馳兩次過……看大黃蜂正精彩的時候給我下樓梯，還來回走」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】