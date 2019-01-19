【出版業寒冬】台作家忍痛送8萬本庫存書廢紙回收：心血變成紙漿

「出版業寒冬」是全球性問題，身兼《稻田》出版社社長的台灣作家李赫，日前在facebook上載了將書本送到回收場處理的照片，只見書本盡都變成碎紙，引來網上關注。台灣出版業銷售額近年「懸崖式」下降，李赫稱這次回收了8萬本書，「看這些有我心血，即將變成紙漿的書，只能故作堅強呀！」他希望由政府出面，將這些書送到海外的華人圖書館，亦有人建議公共圖書館撥出空間讓書店進駐，或是探討其他經營模式，減低出版業經營壓力。

身兼《稻田》出版社社長的台灣作家李赫，日前將8萬本庫存書送到回收場，萬般無奈。（李赫提供圖片）

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台灣作家李赫在周三（16日）上載數張「紙山」相，細看發現這些都是圖書，書頁散落一地，許多已被碎成紙條，令一眾閱讀愛好者心碎。李赫表示：「倉庫爆滿，不能賣的書佔位置，還要貼倉儲費，只好忍痛交回收場處理。」他到回收場時發現除了自家出版社，還有其他出版社的書，回收場老闆也說2018年處理的量比過去多了許多。

事件引來多間台灣傳媒採訪，李赫坦言現時書本一旦被退回倉庫，多半沒有再出版的機會，書架放在卡板一年可能花幾百台幣，但其實只要賣掉一兩本書就能回本。然而，賣不掉也只能拿到回收場處理，「也是讓它可以有再生機會」，做一本書要花很多時間心力，最後要將書送到回收場是百般無奈。他提議可由政府出面、出資，或整合民間力量，購買這些書本送給海外僑校或教學中心，也可送給當地政府，轉送到圖書館收藏。

李赫接受《香港01》訪問時表示，他們回收書本的倉儲費一個月約15萬台幣（約3.8萬港元），但每家出版社都不一樣，部分可能更多。當日他回收了約8萬本書，屬多年未能處理所累積下來的量，目前庫存還有約20萬本書，有些出版社每年會回收一至兩次。

隨着人口減少及電子書興起等因素，書藉銷量難比當年，李赫表示其出版社這兩年的銷售量還算可以，就他提出的將庫存書送到海外，不少網民都認同做法，但尚無任何單位和他接洽。

台灣近年的出版銷售額懸崖式下降，台財政部資料顯示，近10年的出版銷售額，由2010年的367億台幣，下降到2016年的185億，2017年略為回升，去年又再次下降。台北市出版商業同業公會理事長盧欽政建議，政府除可降低營業稅，還可在圖書館撥出空間，讓傳統書店進駐，或商討其他合作形式。

（綜合）