【泰國洞穴少年】新書稱泰少足學潛水是大話　成功營救靠落藥？

去年泰國少年足球隊「野豬」12名隊員和1名教練，被困洞穴17日後奇蹟獲救，整個營救過程備受全球關注。外界以為少年極速學會潛水，才能成功逃出生天，近日卻有採訪營救過程的澳洲記者出版新書《The Cave》，並在書中透露更多細節，原來當時少年被落藥，令他們失去意識後，才把他們運送出山洞，消息一出令不少網民大感震驚。

去年泰國少年足球隊「野豬」12名隊員和1名教練，被困洞穴17日後奇蹟獲救，整個營救過程備受全球關注。（視覺中國）

一名澳洲記者最新推出新書《The Cave》，稱原來營救方法非教少年學潛水，而是落藥令他們失去意識再把他們運送出來。（網上圖片）

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澳洲廣播公司（ABC）駐東南亞記者科克倫（Liam Cochrane）最近推出新書《The Cave》，披露更多泰國少年足球隊「野豬」的營救內幕。去年7月，少足隊12名隊員和1名教練被困清萊府美賽縣的睡美人洞，由被發現奇蹟生還至全數獲救，整個過程成為全球焦點。科克倫在新書披露，救援隊伍商討營救方法時，曾考慮等到水位後退才行動，惟當時洞內含氧量不斷下降，能致命的二氧化碳卻不約增加，加上當時將下大雨，救援隊伍需與時間競賽，盡快展開救援行動。

最後最高風險的方法是唯一可行的辦法──透過潛水將少年逐一運送出來。書中指一名現場專家曾表示，「如果我們現在潛水展開營救，部分少年可能在過程中死亡；但如果我們現在不行動，全部人將會死去，最後只剩下13具遺體」。為免少年的家長擔心，當局向外公布他們在短時間內學會潛水，戴上面罩後，在兩名潛水員的前後護送及帶領下游出洞穴，惟根據科克倫的新書內容，這並非事實。

由於少年毫無潛水經驗，救援隊伍認為少年無法穿過混濁及滿布障礙的管道，因此他們先落藥鎮靜他們，再為他們戴上氧氣面罩，然後從洞穴運送出來，而且在早前的搜救過程中，一名海豹突擊隊前成員Saman Gunan運送補給物資後，在返回指揮中心途中缺氧身亡，令救援隊伍壓力大增，不能再讓死傷人數增加。

澳洲廣播公司（ABC）駐東南亞記者科克倫（Liam Cochrane）最近推出新書《The Cave》，披露更多泰國少年足球隊「野豬」的營救內幕。（Liam Cochrane Twitter圖片）

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最後救援隊伍決定派出兩名專家潛入洞穴，包括澳洲麻醉師兼潛水員哈里斯（Richard Harris）、退休獸醫查倫（Craig Challen），負責為被困成員注射藥物，並在運送過程中定時檢查各人身體狀況。哈里斯為確保少年在運送期間不會突然甦醒，他決定混合使用3種藥物。

首先，他先給少年口服抗焦慮藥物阿普唑侖（Xanax），減少他們的恐懼；然後分別注射麻醉藥氯胺酮（Ketamine）及減少唾液分泌的阿托品（atropine）在他們的腿上，令他們失去意識，及慎防他們昏迷期間窒息。書中又透露，救援隊伍過往從未試過這類型的營救，沒有先例可循，哈里斯最初打定輸數，「我曾經以為沒有機會成功」，其他救援人員更估計約5名少年在行動中死亡。

除藥物問題外，少年在營救過程期間所使用的面罩，亦是另一難題。因年幼隊員頭顱較小，救援隊伍在數十個氧氣罩中，只找到4個兒童面罩，但當時他們仍不肯定是否適合最小的成員，幸好最後所有成員成功脫險，令全球振奮。

（英國每日郵報）