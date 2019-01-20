為逃票行小路入景區　四川男雪山迷路求助　消防員通宵12小時救人

去旅遊參觀不同景點當然要繳交入場費，不過一名男子為了逃票，竟不顧安危選擇走一條偏僻的小路，因而在進入景區前被困雪山，要拯救人員花了足足12小時搜索，才成功將男子帶下山。

四川一名男子為了逃票，竟然選擇走小路入景區，結果被困雪山，需要消防員出動救人。（網上短片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

一名年約40歲，來自四川資陽的男子於上周四（17日）到彭州市龍門山鎮太陽灣景區遊覽，不過為了節省40元人民幣（約46港元）的門票，他選擇了一條偏僻的小路上山，未有使用正常的路線，最後在雪山上迷路。

至當晚凌晨，消防拯救人員接到通知，指景區內有一名男子走失了十多個小時，於是便出動搜救男子。當時男子未能清楚交代自己的位置，只說自己身邊周圍都是樹。其中一名消防員楊健表示，景區內冰天雪地，如果沒有保暖衣物及食物，一般人將難以承受，情況十分危險。

+ 3 + 2

楊健說，最初迷路男子的電話還打得通，所以一直都在對話，但到了凌晨2時許，男子的手機已經沒有電，與拯救人員失去聯絡。當時景區內的溫度低至零下10度，到處都是白雪，難以辨認方向，而且積雪厚度可及膝蓋，行走都有相當困難，提高的搜救難度。

迷路男子（左二）最後被成功救出，他在晚上走路期間摔了幾跤，受了輕傷。（網上圖片）

經過約12小時的搜救行動，消防人員終在翌日（18日）中午時分找到迷路的男子，當時他的位置已經離開景區，差不多到達附近的自然保護區。男子雖然沒有生命危險，但因為在黑夜中看不到路，摔了幾跤，右臂因而受傷，左眼角有血跡。

當地消防人員提醒市民外遊時需要留意天氣，部分地方特別是高海拔的位置已經是冰天雪地，遊玩時需要注意安全，不認單獨前往，亦應該留在大路上，不走所謂捷徑。

（綜合）