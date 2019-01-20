稱奶奶狠趕孫女下車　知有男孫抱態度即大變　台母斥：無法原諒她

婆媳糾紛一直是其中一大家庭難題，台灣一名媳婦便在忍受奶奶長達7年後，終於日前發文抱怨，指自己當時未成年已懷上現任老公女兒，奶奶因此大感不滿，更暗示不會承認二人關係。其後樓主生下女兒後奶奶亦毫無表示，更在有次一家大小外出遊玩時趕女兒下車，並反斥是樓主堅持要生，故「沒資格管她要疼哪個孫」。 樓主去年年初再度懷孕，但並未有告知婆家親戚。詎料對方得悉樓主生下的是男嬰後，態度竟完全改變，更要求在過年時要帶回去讓她看看，令樓主不禁反問奶奶是否真有把自己及女兒當成媳婦和孫女，更直指「無法原諒婆婆的行為舉止」，發文問「覺得要不要回去」，掀起網民熱議。

台灣一名媳婦便在忍受奶奶長達7年後，終於日前發文抱怨，大鬧她重男輕女，無法原諒其行為舉止。（fb群組「爆怨公社」截圖）

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樓主前日（18日）於facebook群組「爆怨公社」發文，指自己7年前並未成年卻已懷上現任老公的女兒，母親縱反對仍「默默接受了這事實」。惟未來奶奶卻一直不讓老公「交未滿18歲的」，故當樓主打電話通知她時，對方竟表示「要不要生在於我（樓主），反正有什麼事情自己想辦法不要找她」，言下之意即「不認我跟我大女兒」。

當樓主生下女兒後，奶奶果然對她毫無表示，另一邊廂卻特地南下，幫早自己半個月生下第三胎的大嫂「坐月」。縱使樓主及母親對奶奶大感不滿，但礙於情份仍不時帶同女兒回婆家，甚至曾因過年時「偷偷抱着大女兒回去」而與母親大鬧一場。

3年前因老公的舅父去世，奶奶要求樓主帶同女兒回去，更稱「要是我們不回去就不是她媳婦」，故樓主只好「拉下臉帶着大女兒回去」。當喪禮完結後，眾人為了「怕我老公的阿公受不了」，決定全家人駕駛共三架車，一同出外遊玩。樓主女兒於回程時希望轉車坐和大嫂的三位小孩玩，而樓主也答應了，詎料隔一會後女兒卻哭着跑回樓主的車，表示「阿嬤把我趕下車不讓我上車」，令樓主相當心痛，「一輩子都忘不了」。

婆媳糾紛一直是其中一大家庭難題。（《BB來了》劇照）

樓主馬上氣得表示要回娘家，而奶奶知道她在生氣後便指「回家在（再）說」。樓主以為奶奶態度終於軟化，結果卻是完全相反，當她回家後跟奶奶盡訴心中情，「說了一堆這幾年的內心話」後，沒料到奶奶卻回應了些「讓我無法原諒的說話」，指當初是樓主自己堅持要生，「沒資格管她要疼哪個孫」。

去年年初樓主再度懷孕，產子前一直都沒有通知婆家，直至兒子出生時老公發文表示母子平安，對方才得悉有關消息。詎料婆家此次態度卻大有不同，大伯不久後便要求老公「把小孩帶回去給婆婆看」，日前更打來強調「過年一定要回去」，而老公也未有顧慮到樓主便馬上答應。

樓主大受委屈，不禁慨嘆「這幾年以來還是媽媽最好」，認為她「無怨無悔為了我們的家庭在付出」，更拿錢給自己度過難關；反問奶奶「真的有把我當媳婦？」「真的有把我女兒當孫女？」又指她知道第二胎是男生就要自己回去，令人難以接受。樓主表示根本無法原諒奶奶的行為舉止，惟老公卻早已答應，加上大伯一直提及此事，故發文尋求意見，「大家覺得要不要回去」。

帖文旋即掀起網民熱議，接近所有留言都建議樓主不應回婆家，「何必為了他們折磨自己」，直指奶奶在意的只是男孫，「你不會因為兒子的關係有好日子過」；又提及樓主應考慮女兒感受，認為她可能在早前的事件中大受傷害，弱小的心靈並未痊癒，「回去只是更痛苦」。

同時亦有網民批評老公做法，認為他「放任自己的老婆被媽媽欺負」，是他自己答應便「叫他自己回去」。樓主其後則為老公護航，澄清他「很疼我也對我很好」，但其性格「屬於濫好人的個性」，凡事都並不追究「過了就算」，而且他從小是由養父母帶大，與奶奶接觸不多，不可一概而論。