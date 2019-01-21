路不拾遺1萬元現金交警方　高登仔擔心被怪傻　巴打大讚做得好

1萬元說多不多說少不少，但在街上見到，有多少人會路不拾遺？有高登巴打日前發文指，早前在小巴見到一個內有1萬元現金的銀包，最終原封不動交回警方，失主轉帳1000元至樓主的馬會投注戶口，以作報答，樓主懷疑自己路不拾遺的行為「講出嚟被人話傻」，詎料獲其他巴打紛紛大讚「唔會傻，做得好好」、「好心有好報」。

樓主上載報失收據，當中列出銀包內有大約約1萬港元現金、1,885元人民幣（約2,218港元）、提款卡及身份證。（高登討論區圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該巴打上周五（18日）在「高登討論區」發文表示，數日前在小巴「執到個銀包」，當中有包括約1萬港元現金、1,885元人民幣（約2,218港元）、提款卡及身份證，於是交到警署，警方並指「好多人交返嚟係吉嘅」，樓主取走報失收據後便離開。

其後警方聯絡到從事搭棚行業的80後物主取回銀包，物主用警署電話致電給樓主，主動表示想薄酬報答樓主，樓主便將馬會投注戶口給對方，形容方法「最簡單直接」，樓主坦言「開頭都以為佢只係講講吓」，詎料最後發現戶口多了1000元。

根據《盜竊罪條例》，如果任何人不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該人的財產，即屬犯罪，而拾遺不報等同盜竊，一旦罪名成立，最高刑期是判監10年。（GettyImages/視覺中國）

樓主在文中指「唔少人會覺得錢執到歸自己…報失畀人當傻子」，懷疑自己路不拾遺的行為「講出嚟被人話傻」，其他巴打亦指「大把人拎咗啲錢，（銀包）擺落信箱就算」、「睇到一百幾十蚊就會袋，如果一萬幾千蚊，就會諗『如果人地成個月無錢，啲錢用來急用先袋咁多』，就會去畀差人」，更有反面教材的留言指「畀我一定落袋，跌銀包嗰個人自己唔小心，根本唔怪得人」，但遭其他人批評無良知。

不過，有更多網民力撐樓主的決定，大讚「唔會傻，做得好好」、「沒有為小小1萬元出賣良心」、「樓主唔貪心，真心抵讚！心安理得拎佢1000蚊！好過拎咗1萬蚊，個心唔安樂，有家教！值得表揚！」

根據《盜竊罪條例》，如果任何人不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該人的財產，即屬犯罪，而拾遺不報等同盜竊，一旦罪名成立，最高刑期是判監10年。

（高登討論區）