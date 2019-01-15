港客遺失手機後於的士App留言　促司機聯繫標註「已報警」惹熱議

不時有乘客遺留財物在的士上，遇着好心司機或會盡力交還，但一般情況都未必能尋回。有網民近日在facebook群組發帖，貼出一張的士預約平台程式的截圖，顯示有乘客下單時竟寫着「遺失手提電話在你車上」，更標註「已報警」，樓主不禁質疑：「咁有威嚇性，佢究竟想唔想攞返個電話？」因而引起討論。

有網民近日在facebook群組發帖，貼出一張的士預約平台的截圖，顯示有乘客下單時竟寫着「遺失手提電話在你車上」，更標註「已報警」。（fb「的士司機資訊網 Taxi」截圖）

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有網民在fb群組「的士司機資訊網Taxi」上載一張電話截圖照片，顯示一個乘客下單預召的士，並點名要求「3316司機」聯繫自己，皆因其手提電話遺失在對方車上，但在特別要求一欄，該名乘客竟標註「已報警」。

不時都有乘客遺留財物在的士上，遇着好心司機或會盡力交還。（資料圖片）

帖文引起熱議，不少網民批評乘客「太串」，「自己責任就算無薄酬都態度好小小丫，而家啫係叫人掉X咗部機落海」、「坐港鐵，巴士漏低嘢，你會唔會咁樣兇港鐵同巴士公司？叫港鐵同巴士公司送返畀你？」。亦有人笑指，的士司機應把手機交至較遠或偏僻的警署，如機場或流浮山警署等，「叫佢自己去攞」。

不過有網民則有相反看法，指出預約詳情中「有個『請』字，我睇唔出邊度威嚇邊度惡」，又認為「跌咗嘢，報失好正常」。根據運輸署出版的《香港的士服務指南》，司機有責任提醒乘客帶齊私人物件下車，以及以不超過6小時為限，將乘客遺留在車內的財物送交警署，如果乘客返回認領並提供可信的證明，司機應立即歸還財物予乘客。