日本收納女王教「斷‧捨‧離」執屋　網民走火入魔連另一半都斷捨

日本34歲整理專家近藤麻理惠的著作《怦然心動的人生整理魔法》教授各種收納方法，最近她更被美國影視娛樂串流平台Netflix看中，推出整理家居的節目。有人依樣葫蘆，大讚「執屋」後連精神健康亦大為改善，但也有網民聲稱跟足「斷‧捨‧離」方式，反而令開支增加，甚至有人「走火入魔」，斷捨了與另一半的感情。

近藤麻理惠節省空間的實用貼士，包括將物品按類別擺放、將衣服摺成長方形然後垂直放入抽屜；對於怎樣決定要丟棄的物件，她提出著名的「怦然心動收拾法」：把物品拿出來，一件一件放在手上，問自己「它還會令你怦然心動嗎？」如果答案是「不」，便好好向舊物道謝然後說再見。

最近她在Netflix的「真人騷」節目《Tidying Up with Marie Kondo》播出後，不少人將自己整理好抽屜的照片放上網，成為話題。

自從節目《Tidying Up with Marie Kondo》播出後，民眾都紛紛將自己整理好抽屜的照片放上網，成為一股潮流。（Twitter圖片）

許多人拜讀過近藤麻理惠的著作後都興起執屋念頭，然而並非人人都能從中得益。《每日電訊報》記者約斯曼（Karen Yossman）表示，去年春季整理衣櫃，將多件毫不令她「心動」的保暖衫、長褲和衞衣扔掉，但到了11月發現自己沒有足夠的禦寒衣物；去年聖誕節她一家三口到加州海邊度假，秉承斷捨離原則，出門只帶了一個小型行李箱，結果卻發現帶不夠衣服，被迫要手洗衣物或拿去洗衣店，一共花了150英鎊（約1521港元），她說：「這一點都不令人心動。」

另外，有網民表示近藤麻理惠的方法令他們「中伏」。一名媽媽在Facebook上稱，她首名子女長大後扔掉所有嬰兒用品，但不久發現懷了一對雙胞胎，於是要再花錢添置嬰兒衣服；也有人聲稱因為跟隨麻理惠的方法，只保留30本書並丟掉其他書本後感到後悔，「在我丟掉一些藏書後我有點生氣」。

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除去任何不「心動」的東西 包括婚姻

近藤麻理惠曾謂：「夫婦或情侶透過整理家居可以令關係更親密」，不過有網民卻指「照辦煮碗」後夫婦關係反變得更加緊張，一名妻子稱：「我親愛的丈夫讀完近藤麻理惠的書後走火入魔，無論我如何摺疊或儲存都不再正確」。

職業治療師穆爾（Clara Moore）四年前看完近藤麻理惠著作後亦決定徹底進行斷捨離，除去任何不能令她心動的東西，「包括我的婚姻，因為我的婚姻已經不再令我怦然心動」。穆爾後來還捨棄工作，受訓成為「獲認可的近藤麻理惠整理法顧問」，專心教人斷捨離。