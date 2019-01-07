【新年大掃除】如何斷捨離？　整理女王近藤麻理惠：心動嘅先留低

新一年新開始，想工作有一個理想開始的話不妨從收拾辦公桌入手。除了常見而必問的「需要不需要」角度之外，其實也可以由「喜歡不喜歡」角度決定物件的去留。日本整理女王近藤麻理惠以獨特的「怦然心動」整理方法著名，她認為辦公桌上的每一件物品，都要令自己心動快樂，令自己更好應付工作，要不然丟棄為上。

日本「整理女王」近藤麻理惠曾於2017年來港參與RISE創業展的演講環節。（RISE）

以家居整理起家的近藤麻理惠，靠着獨特的「怦然心動」方法在多如過江之鯽的整理書籍界中闖出名堂，成名之後，她更把自家一套的收納及整理方法擴闊，應用到辦公枱的整理上。她曾在接受外媒訪問時指，她所接觸過的企業客戶中，最經常遇到的困擾有四項：「對整理方法一無所知」、「困惑不知從哪裏下手」、「缺乏時間」及「無法勇敢丟棄文件」。

對此，她就向打工仔分享辦公桌整理的五個步驟。

第一步：決定自己想要怎樣的環境

問問自己理想中的工作方式是甚麼？高效？整潔？足夠的空間？又要有創意擺設作點綴？認真思考這問題，因它會決定下一條問題的答案。

第二：決定哪些東西要扔進垃圾桶

丟棄物品也有順序，依次序為書籍、文件、小零碎及心情物件。以書本為例，把所擁有的書本集中起來。

第三步：找出令自己怦然心動的東西

在「需要」之外，近藤麻理惠在收納及整理上再加入了「喜歡」這一維度，她稱這維度為「怦然心動」，這亦是她的整理術的獨特之處。

何謂「怦然心動」？在家居整理上，近藤要求讀者要思考每件物件是否還有令自己心動的感覺，有的話就保留，沒有的話要可棄掉。將這心態應用在整理工作場所時，就要思考它是否能讓打工仔自我感覺更良好，以更佳地應付工作。

還是很難決定？那不妨退一步，思考這物件可不可以令自己賺錢呢？如此一來，取捨速度自然會大幅提升。

近藤麻理惠於日本有「整理女王」之稱，大學時開始幫人進行家居雜物收納整理，之後成為獨立顧問。2010年出版《怦然心動的人生整理魔法》，銷量過百萬本，曾經被美國《時代雜誌》評選為「全球百位最具影響力人物」之一。（近藤麻理惠官網圖片）

第四步：感謝並丟掉

據近藤的整理心得指，會令自己感到心動的物件就可作保留，不會的就丟棄，不過在丟掉任何東西前，亦應要對這些物品表示感謝。

對於書籍、小零碎及心情擺設這三類物件，打工仔一般很容易就分辨出心動不心動，但是對「文件」這一類卻難以分辨，因在決定保留與否時，很多時是以「有沒有必要」為原則出發。對此，近藤也提出了她的解決之道。

她認為，文件依然可以應用心動原則作判斷，不過已不會感心動的文件就可再根據三個分原則決定保留還是丟棄。三個原則是「現在正使用」、「暫且需要」、「需要永存」，凡是不符合三個標準的文件，都應該毫不猶豫扔掉。

至於那些剩餘下來的文件，近藤建議把它們歸類到三個文件夾上。

收納餘下文件的三個文件夾（按圖了解）：

1. 【待辦文件】必須處理的文件，就像未完成的工作：需要回覆的信件、預計提交的報告、準備閱讀的資料等等。利用能豎着放文件的長方型收納箱/文件夾開闢一個待辦專區，不可分散。整個文件夾必須以清空為前提。（Getty/VCG）

第五步：把東西放回原位

把東西放回桌面有個秘訣，就是物件要垂直擺放，能夠一眼看到辦公桌上所有東西非常重要。

最後，把各種心情裝飾品放在桌上喜歡的角落。對於書籍、文件、小零碎三類物品，近藤指不會心動的堅決扔掉，然而，有關調劑心情的擺設，她卻表示：「除非你肯定它們完全沒用，否則還是留着吧。」

（資料來源：Business Insider、The Pool、今周刊）

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