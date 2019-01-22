彼此還相愛卻要分開　台男求教無痛分手法　網民：沒有分手不傷人

「分手要狠，比相戀勇敢」，不少感情都是由了解而一起，又因了解而分開。有台男最近受感情問題困擾，指自己與女朋友雖然彼此還相愛，惟有感和她已走到盡頭，為了不兩敗俱傷，故想「無痛分手」，懇求網民給予建議。有人道出真相指，世界上沒有一種分手方式不傷人，鼓勵樓主勇敢說分手，然後透過時間沖淡記憶。

許多情侶到感情的樽頸位時，卻不知如何分手。（GettyImages）

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日前有台灣男生在批踢踢實業坊PPT上以「提分開該如何正確表達心意讓對方知道」為題發文求助，表示近日與女友關係轉差，「因為一些暫時無法解決的問題，鼓起勇氣想提分開」。令他困擾的是，彼此仍然相愛，惟大家已用盡自己的方式付出努力，但都不符合對方的期望，在無奈下想提出分手，「沒辦法放任下去消磨彼此剩下的愛」，認為放手或許是唯一的解決方法。

有台灣男生日前發文請教網民如何「無痛分手」。（批踢踢實業坊PPT截圖）

樓主續指，「考慮到繼續下去可能會更慘或是兩敗俱傷」，所以決定未到最壞時，帶着美好的回憶離開對方，表示曾經和女友商討過，若然其後有緣分和機會，或許會再次一起。惟他害怕提分手時會心軟，因為大家都曾經提過分手，「她提分手一次我提過一次」，但都未能真正分開，而且問題一直存在，遂向網民求教如何解決。

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帖文引起網民注意，有網民神回覆指，「如果你問我，怎樣的分手才是好的分手。我會告訴你，世界上沒有一種分手方式不傷人。我們能做的，就是勇敢的開口，誠實的道別。然後堅強的等待時間讓彼此的傷口癒合。」認為分手是一個過程，而不是只有開口的剎那。

其網民續表示，「你會思考怎樣的說詞才具體有說服力，但太具體又怕傷人」，但指分手無奈就是會很傷。而分手的理由都是場面話、分開後成為朋友是奢望、怕分了手再也遇不到那麼愛自己的人，將來不再輕易相信諾言，不再為愛義無反顧是事實，彼此會用恨意來強迫自己走出傷痛，「理由注定傷人，願景終究無法實現」。

不少網民看完帖文後不禁眼眶泛淚，表示內文令人動容，「想起被分手的痛，大哭了」、「對自己誠實，善待愛過的人」、「還是很難過，但是只能努力向前走」；有網民則暖心安慰指，「前面一定一定有人在等待，要相信」。

（踢踢實業坊PPT）