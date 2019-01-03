被迫分手臨別獲贈牛仔褸　女生4年後發現左胸口藏「秘密」淚崩

真正的愛情可以經得起時間考驗。內地一名女生日前在網上分享自己的經歷，表示高中時跟一個同班男同學交往，約1年後，卻因雙方父母反對而被拆散，她更遭強迫轉校，離別前男生送了一件牛仔褸給她。想不到幾年後二人重遇，男生告訴她牛仔褸原來藏着一個「秘密」，女生找出來後當場淚崩，此時她才知道男生原來早已把心意告訴她。

原來男生在牛仔褸左邊的口袋，即最貼近心臟的那位置，繡了「我在未來等妳」6個字。（微博「甜星球日報社」圖片）

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這名女網民日前投稿至微博「甜星球日報社」，她指2014年就讀高一時，認識了同班的男朋友，兩人交往1年後，被父母發現，兩人只好分手，女生更被迫轉校。雖後之後偶爾偷偷聯繫，但最後一次見面後，男生的家人便沒收了他的手機，「他趕來送我最後一份禮物，一件牛仔衣」，從此就再沒有聯絡。

女網民說，這件牛仔褸之後她穿了幾次，但每次穿起都會想起對方，還是意難平，所以就收了起來。轉眼女生已經大學二年級了，她說，最近回老家，在一次聚會中遇到對方，才知道彼此都在同一個城市念書，但學校離得較遠。

男生說起那件牛仔褸時，她說自己穿了幾次就收起來了，男生苦笑地說，「本來藏了一個小秘密，看妳哪天會發現，好笨啊！」於是，女生回家之後，馬上把牛仔褸翻出來，終於找到了對方說的那個「秘密」。原來男生在牛仔褸左邊的口袋，即最貼近心臟的那位置，用歪歪斜斜的字體繡了「我在未來等妳」6個字，這時她想起是她最喜歡的電影《穿越時空的少女》當中的台詞，而且還是他們一起看的。

女生即時傳訊息給男生，表示自己已經找到他留下的字，男生隨即深情回應「承諾依然有效，我一直在等」，又稱「現在就是我們的未來，歡迎光臨未來」。（網上圖片）

看到這個收藏多年的「秘密」後，女生即時傳訊息給男生，表示自己已經找到他留下的字，男生隨即深情回應「承諾依然有效，我一直在等」，又稱「現在就是我們的未來，歡迎光臨未來」。

女生得悉男生的心意後，感動落淚，又指「我們以前約定了，以後上了大學再光明正大的戀愛，可是斷了聯繫後無法確定彼此的心意，也不知道時隔幾年，很多東西是否有變化，原來他的心意早就表達給我了！」

（微博「甜星球日報社」）