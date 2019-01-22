2歲女童舉雙手「投降」　公眾怒罵警員擎槍　最新片段還原真相

美國網上近日瘋傳一段2歲女童向警方「舉手投降」的片段，事緣佛羅里達州塔拉哈西市（Tallahassee）一對夫婦布姆（Chad M. Bom）和麥克馬倫（James W. McMullen）涉嫌偷竊，警方在一間百貨公司門外拘捕了二人；當日多名警員荷槍實彈包圍二人的黑色私家車，喝令他們離開車廂，豈料他們的2歲女兒亦戰戰兢兢地高舉雙手向警員「投降」。

片段所見，當時女童光着腳從座位上爬下來，然後模仿父母雙手舉高步向警員，周圍傳來旁觀者的聲音：「她（女孩）嘗試下車但有困難，她年紀太小了」、「她出來了，舉高雙手。我的天，你看看」、「他們（警員）仍然舉槍對着那小孩」、「不，他們拿槍是指向車子」。

事件隨即在網上引起熱議，不少人批評「警方竟然用槍指著一個孩子」、「用槍指著一個小孩？你是不是在開玩笑？」、「為美國執法人員的屠殺禱告」；但也有人認為「大家應該責罵她的父母，而不是警方，因為孩子總是跟著父母的腳步走」。

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百貨公司報稱涉案夫婦持械

塔拉哈西市警方拘捕了該對夫婦後，在後車廂找到一把氣槍（pellet gun）但就沒有發現真槍，而當時車上除了夫婦二人及女兒，還有一名1歲的男嬰。

事發兩日後，警方發放警員隨身攝錄機的影像釋除公眾疑慮，並強調他們之所以會重裝上陣，是因為百貨公司報稱涉案夫婦持械，而且當時不知車上是否還有其他人，故要保持戒備。

塔拉哈西市警察局長德利奧（Michael DeLeo）稱：「隨身攝錄機的影像顯示警員很擔心小女孩的安全，因此容許該名身為疑犯的母親前去照顧孩子，她抱出車上的1歲兒子，以及要求警員照顧其女兒。在場警員的處理得很好，對此我感到非常驕傲」。

▼點擊觀看目擊者提供的片段。

▼點擊觀看警方發放的警員隨身攝錄機影像。