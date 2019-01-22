胖洋漢逼擦屁股　長榮空姐崩潰親述痛苦經歷　「他說deeper」

台灣長榮航空公司一名空姐上周六（19日）遭一名體型壯碩的白人男子要求幫忙「脫褲子、擦屁股」，事件中的空姐周一（21日）下午2時在空服職業工會陪同下現身憶述痛苦經歷；同時，由於涉事的外籍乘客從去年5月至今已至少3次提出無理要求，工會質疑未有落實長榮「黑名單」制度，要求公司協助提出性騷擾控訴。

空姐講述經過期間不時哽咽拭淚，「大家都看過那則臉書貼文，我就是那個寫的人」。她指出，男子上飛機後因為體重關係無法自行走路，需要輪椅輔助上飛機，「這是一趟14小時的飛行」。飛了2個半小時，男子按服務鈴要求去商務艙上廁所，身為副座艙長的她當時說無法馬上答應，要請示座艙長。

「他進去不到1分鐘就按服務鈴」

接着，男子聲稱右手臂曾受傷開刀，無法從馬桶上自行起來，「你可不可以扶我起來」，女事主基於人道考慮表示可協助他離開廁所。當時有三名機組人員扶著他到廁所，並告知他可按服務鈴，然而「他進去不到1分鐘就按服務鈴」。

男子說內褲脫到一半，無法上廁所，女事主答道「我身為一個空服員，我的職責並不是幫你脫內褲。」但對方謂「我現在內褲脫一半，前面脫下來了，後面脫不下來，你現在進來幫我把內褲脫下來，不然我要拉出來了」；她無奈拿著毯子進去，「但他把我手拿掉，他把我手打掉說：『我不需要這個』。」

她哽咽說：「我身為副座艙長，我不可能讓學妹來做，於是我環着他，幫他把他內褲脫下來」；後來幾名機艙人員在廁所外等，這時男子又說要她把門打開，「你把門關起來我會很喘，我沒辦法呼吸」。

上完廁所後男子稱，「OK我現在好了，你可以進來擦我的屁股了。」女事主稱：「我覺得身為一個空服員，我可以做到的東西都會盡量幫助客人，即使他跟我非親非故，只要是我的客人，我在上班當然樂意提供我的幫助，可是擦屁股我做不到，我沒辦法」。

然而男子向她不斷咆哮，聲稱她曾答應過，女事主帶著哭腔說：「先生，我真的從頭到尾都沒有答應要幫你擦屁股」。最後座艙長出手幫忙擦屁股，她則在前面抱著他，「在擦屁股的當下他就說『喔、嗯、嗯，deeper（深一點）、deeper』」其呻吟令她感到備受羞辱。

「現在妳可以幫我穿內褲了」

擦完後，座艙長離開，男子看著她說「現在妳可以幫我穿內褲了」。女事主表示，「當時我已經幾乎崩潰，我繞到他的後面，我這輩子永遠都不會忘記，馬桶有他的大便，我、這個客人、還有廁所的門，當下你知道你逃不出去了，因為他就是這麼大隻，你就是得蹲下來，幫他把內褲穿上。」

她稱，公司至今沒有聯繫過她，平復心情後「是我自己打電話給長榮航空辦公室，告訴他我要公傷，但公司至今沒有一通電話。」她強調「我也是人生有父母養的，沒有崇高到可以幫他擦屁股。」

女事主坦言，每一次回想都是在傷害她，「為什麼長榮航空沒有保護過我？每次都說員工是長榮航空最珍貴的資產，但這時候長榮航空到底在哪裡？長榮航空只會質疑我的座艙長，為什麼會有這個照片？已經出事了，為什麼只會質疑座艙長：為什麼照片會流出去？」

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長榮：機組人員無協助如廁之義務

長榮航空表示，經過調查後，該名男子過往搭乘公司20次航班時均無異常，也並未提出特殊需求，直到去年搭機時首次因健康因素要求空服員協助如廁，當時空服員明確拒絕，他於是自行商請其他旅客協助，公司當時對於拒絕協助之空服員並未有任何責難或懲處。長榮指出，這次有關旅客從北美搭機經桃園機場轉機至東南亞航程中，曾三度如廁請求協助，兩次在飛行中，一次在降落後。雖然公司規範機組員毋須提供旅客如廁、餵食、醫療服務等特殊照護，當班機機組員基於服務之初心，第一次由空服員協助如廁，第二次則由男性巡航機長協助。

長榮航空對有關航班的巡航機長、空服員以及地勤願意協助旅客表示肯定及誠摯感謝，對於過程中所受的委屈，公司感同身受，鄭重表達支持及慰問；長榮強調，此絕非代表旅客可恣意提出無理要求，空勤組員並無協助如廁之義務，甚為明確。

長榮航空基於保護機組員並兼顧人道立場，將會進一步瞭解涉事旅客之狀況，並正與美國律師研擬因應措施，諸如依法令拒載、要求陪同者、或出具適航證明等做法，以維護機組員、其他旅客權益與客艙秩序。