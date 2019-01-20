200公斤坐輪椅男子要求幫擦屁股　台空姐無奈「相助」後覺受辱

台灣某航空公司女空服員不滿同事遭遇，向記者透露指出，本月19日一名體型壯碩的白人男子搭乘班機從洛杉磯回台，不斷要求女同事協助各種不合理的服務，上廁所竟要求幫忙脫褲子，甚至上完還要幫忙擦屁股；空服員不肯，乘客竟大聲咆哮，最後無奈妥協。現場空服員身心受創在臉書上留言「覺得自己好髒」。

女空服員表示，19日同事在從美國洛杉磯返回台灣的班機服務，機上有一名身形龐大、目視約200公斤、需要坐輪椅的白人男子，上機就要求坐三個座位；滿足男子要求後，對方後來又表示要上廁所，並聲稱右手斷掉開刀，無法施力，要求空服員在過程中要提供協助。

結果進到廁所，對方坐在馬桶上，指著空服員說「我內褲脫一半，現在沒辦法拉下去，你幫我脫」；該名空服員已經見到對方下體，無奈婉拒，對方堅持「我現在內褲只脫了一半，你要我怎麼上廁所？快點進來幫我脫，你剛才答應要幫我的。」

該名空服員無奈憋氣靠近，戴著手套幫他脫內褲，對方後來更要求「過來幫我擦屁股」；當時現場都是女性空服員，大家面面相覷，沒有人願意，男子竟咆哮「你要！你剛才答應我的」。最後其中一名空服員戴著三層手套，硬著頭皮幫他擦，男子竟還呻吟「deeper、deeper」。

該名男子接著又指著幫忙脫褲子的女空服員說「幫我拉內褲和褲子」，女空服員腦筋空白，完成將他送回位置，接著躲進廁所哭泣、嘔吐，感受到不知道會有這麼一天，這麼想一秒離職；最扯的是，該名白人男子下機被一名男性接走時，對方問他上廁所要不要協助，該名白人竟回「不需要協助」。

女空服員說，客人行為已經讓她身心受創，直到自己去休息時，還能聞到這名乘客的屎味，覺得自己好髒；腦中揮之不去他的聲音、屎味、邊走邊飄的皮屑。她希望公司可以保護自己的組員，不要讓這種乘客單獨上機，或者2019年開始招募男性空服，或者直接拒載這種一上機就失能、不能自理，還把旅客當下等人使喚的人。

協助同事投訴的女空服員認為同事在機上工作遭到污辱，公司不應該再讓該名旅客上機，公司未來應該拒絕載運他。

🔻點擊圖片放大🔻

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】