可愛女在床上亂爬　母親拍片驚見女兒掏出爸爸私房錢

常謂「女兒是父親的前世情人」，山東一名1歲的小女孩可能因為太了解她的前世情人，竟有一天幫媽媽在床上的縫隙中，掏出爸爸的私房錢。媽媽當時見女兒在床上亂爬，覺得可愛，一心想為她拍片，不料女孩竟順口爆出爸爸的秘密。片段笑翻不少網民，大呼「小情人變了臥底」。

山東一名1歲的小女孩一天幫媽媽在床上的縫隙中，掏出爸爸的私房錢。（看看新聞片段截圖）

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從媽媽拍下的片段可見，身穿牛牛連身衣的小女孩在爸媽的床上爬來爬去非常可愛，不過她爬到床頭邊緣時，就將整個頭往枕頭鑽，雙手一直往縫隙中掏，不知道在找什麼。忽然間，她坐起身，手中竟拿着一張100元人民幣。媽媽當下立即覺得奇怪，於是問女兒，「你為什麼知道這裏有錢」、「是不是見爸爸放了」，仍在牙牙學語的女兒亦很醒目地答出關鍵字：「爸爸。」

媽媽問女兒「你為什麼知道這裏有錢」、「是不是見爸爸放了」，仍在牙牙學語的女兒很醒目地答出關鍵字：「爸爸。」（看看新聞片段截圖）

媽媽指本來看見女兒在亂動，想拍下傳給軍人爸爸看，不料女兒竟爆出爸爸的秘密，收了私房錢在床頭，「爸爸看了後就很尷尬，問她怎麼找到的」，又指不知道錢是何時放，估計連本人都忘記了。

許多網民看到片段後都笑翻，指「爸爸回家後要跪洗衫板」、「證明是親生的」、「你確定這孩子是一歲？」不過亦有網民留言稱不能少看小孩子當臥底及偵探的能力，「我姐家的女兒找到了她爸爸藏的煙」、「我老公偷喝碳酸飲料把瓶子藏在櫃裏，他的小外甥女給找出來了」。

（綜合）