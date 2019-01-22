【派錢4000蚊】交齊申請表及文件原來唔輕　郵票差1元隨時無錢收

政府派4000元的「關愛共享計劃」申請表，昨日開始派發，市民2月1日起可以交表，不過除派錢資格相當複雜外，原來郵寄交表都可能暗藏陷阱。現時一般30克或以下的本地平郵郵費為2元，有網民實測申請表連同身份證副本、住址證明和銀行存摺副本等，發現信件已超30克，網上提醒市民莫因小失大，用3元郵票才最穩陣。

有網民試過把申請表連副本共6張紙放入信封，得出的重量為37克。（柴灣人柴灣事fb圖片）

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市民如要申請政府「關愛共享計劃」的4000元，需填寫4頁表格，再親身或郵寄遞交。如要郵寄，很多人或會以為貼一張2元郵票即可，不過有網民試過把申請表連影印副本共6張紙放入信封，得出的重量為37克。

根據現時郵費，本地信件30克或以下郵費是2元；30克以上至50克郵費是3元，換言之申請表連副本，理論上要3元才能寄出。有關計劃的網頁中也特別提醒，「如郵寄申請，請貼上足夠郵票，並於信封背面寫上回郵地址。如郵費不足，申請文件將不能寄達本處。請按此計算郵費。」

工黨前議員何秀蘭亦貼出圖片，提醒「最小要貼3蚊郵票」。（何秀蘭fb圖片）

有市民實測後，發現6張紙足足重37克，提醒同樣要交申請的網民，記緊貼足郵票免因小失大；工黨前議員何秀蘭亦在facebook貼出圖片，可見其申請表格連副本共31.2克，她提醒「最小要貼3蚊郵票」，又指申請人如有很多文件副本要呈交，或如果用公文袋郵寄，「就要貼夠5蚊郵票」。

不少網民都感謝有關提醒，有人抱怨政府派錢都麻煩過人，有人直言應3元也慳返，表明情願親身交表最穩陣。

郵寄地址： 旺角郵政局郵箱2600號 在職家庭及學生資助事務處 在職家庭津貼辦事處

申領4000元需遞交的文件 1. 申請表格（可於1月21起從網上下載或親身到職津處領取） 2. 香港身份證副本 3. 3個月內發出的住址證明文件副本（如水費單、電費單、銀行月結單等） 4. 申請人為帳戶持有人及列有帳戶號碼的銀行存摺首頁、提款卡或銀行月結單等的副本