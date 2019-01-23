東京地鐵送天婦羅蕎麥麵　引市民「早啲返工」避變「沙甸魚」

東京鐵路網絡輻射範圍廣泛，市民大多搭地鐵出入，載客量高但一遇繁忙時段即變「滿員電車」，甚至要「助推員」（ホーム補助員）把乘客塞進車廂。為舒緩車廂過度擠迫情況，東京地下鐵新推出獎勵計劃，市民提早乘搭特別班次，可獲蕎麥麵或天婦羅免費劵，若超過3000人參加，更加碼至天婦羅蕎麥麵兼得。

東京的鐵路使用率高，經常會出現「滿員電車」的情況。（GettyImages）

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平日在上下班的繁忙時段，日本地鐵乘客常被擠成「沙甸魚」，車廂人滿為患令人不堪回首，為舒緩愈趨惡劣的情況，東京地下鐵近日響應東京都政府發起的「時差Biz」推行獎勵計劃，鼓勵市民提早出門上班，避開繁忙時段搭地鐵。

近日東京地下鐵推出獎勵計劃，市民提早乘搭特別的地鐵班次，便可獲得蕎麥麵免費劵。（Twitter「tokyometro_info」圖片）

在1月21日至2月1日共10天期間，用PASMO卡乘搭東京地下鐵「東西線」的指定特別班次，乘客可獲得天婦羅及蕎麥麵的優惠劵。乘客只需要在乘搭前，於東西線設置的登記專用機事先登記，拿取收據後於網上登記Suica 和PASMO等卡，便可以取得參加資格。

參加者總數如達到2000人就會得到價值130円（約9港元）的天婦羅免費劵；如超過2500人則可獲得價值290円（約21港元）蕎麥麵免費劵；若達至3000人則會加碼至價值420円（約30港元）天婦羅蕎麥麵免費劵。據報已約有千家企業表明會響應，讓員工自行彈性調整上班時間。

（綜合）