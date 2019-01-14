日本鐵路迷用Plarail模型完美再現東京地鐵網絡　仲真係行到車！

東京地下鐵線路複雜，光是看路線圖都會迷路！不過日本有鐵路迷卻利用玩具火車模型Plarail，重建整個地鐵網絡，不但有齊13條線285個站，而且更能通車。不少有份製作的鐵路迷坦言過程中「遠睇都唔知自己砌緊乜」，但縱橫交錯的完成品成功震撼不少網民。這個「完全再現」的東京地鐵網絡近日於埼玉縣埼玉市（さいたま市）展出，歡迎鐵路迷帶自己的玩具火車到場遊玩。

日本有鐵路迷利用玩具火車模型Plarail，重建整個東京地鐵網絡，不但有齊13條線285個站，而且更能通車。（plarail_bot Twitter圖片）

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這次重現東京地鐵網絡的主意，是由日本一名愛好Plarail的YouTuber松岡純正提出，並趁着Plarail誕生60周年紀念，召集全國各地的鐵路達人一起製作。松岡純正指，在開始建設Plarail版的地鐵網絡前，他參考了大量的資料如東京地下鐵的線路圖、站與站之間的關係圖、各線路及車站位置高低的地理圖等，再為每條線的配置及詳細分軌畫出平面圖，最後才到埼玉展場分階段砌出實體模型。

為了令場景更豐富，鐵路迷更加入多個模型景點，如晴空塔（Skytree）。（plarail_jun2014 Twitter圖片）

其中一名參與製作的鐵路迷指，自己需要負責都營地鐵淺草線泉岳寺以西的線路，過程中遇到許多難關，例如要思考如何將多線共用的路軌分開、按地型及線路將車站分層、分層後接上不同路線的路軌等，令他切身感受到東京鐵路網絡的強大。由於大量高手都有各自要負責的部分，令不同路軌的材料都快速減少，第2天更是在橋腳不足的情況下被迫中斷建設，需要購入新的材料才可重新開始。

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從松岡純正於Twitter上載的完成圖片及影片可見，藍色的膠路軌縱橫交錯佈滿會場，大量架空天橋及多層車站令整個場景如鐵道森林，每個站都會有一張紙標示名稱及車站編號，為了令場景更豐富，鐵路迷更在加入多個模型景點，如國會議事堂、晴空塔（Skytree），仔細一看，連豐洲市場的魚販駕駛搬運車的模型、正在吃竹的熊貓亦有包括在內，非常可愛。

展覽於12日於埼玉縣埼玉市PlazaNorth開始，至14日結束。展覽歡迎公眾帶同自己的火車到場，嘗試當一日車長或站長。不少網民看到圖片後，都驚呼是「神作」、「太厲害」、「一群天才」，認為拆掉實在太可惜，希望展覽場地可將它變成常設展品。亦有網民留言希望松岡純正將來挑戰加入JR及新幹線，更有外國網民希望他來挑戰砌出其他國家及地方的鐵路網絡。

（綜合）