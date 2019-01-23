【VR醫療】英國醫生受打機啟發　助病人模擬潛水成功止痛3小時

近年虛擬實境（VR，Virtual Reality）的應用層面愈來愈廣泛，甚至可以在醫療上為病人止痛。英國有醫生玩VR電腦遊戲時忽發奇想，覺得可以將技術應用到醫學上，所以開始進行測試。最近一名患有紅斑狼瘡症的病人，戴上VR後模擬自己身處泰國潛水，成功在不使用藥物的情況下減輕痛楚，甚至在3小時內將痛楚完全止住。

VR技術愈來愈成熟，現在已經可以在醫學層面上，為病人止痛。（GettyImages/視覺中國）

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54歲女護士史密夫（Kay Smith）2年前確診患上紅斑狼瘡症，免疫系統失衡，因而攻擊身體各處組織，令其胃部及背部長期承受很大痛楚。由於她同時患有肥大細胞活躍症（Mast Cell Activation Syndrome），服用止痛藥及紅斑狼瘡藥物會令身體出現過敏反應，所以她接受了VR治療。

療程期間史密夫模擬在泰國海邊潛水，她說自己戴上VR眼鏡後，完全感受到在水中潛水的感覺，例如在水底呼吸的聲音、面罩附近的水泡及海底美景。「在分鐘內，我已經不覺得痛，半小時療程完結後，我甚至在3小時內感受不到痛楚」，本是護士的史密夫直言，起初不相信VR治療有如此效果。

這次VR療程背後推手是英國薩塞克斯（Sussex）的格姆斯（Keith Grimes）醫生。格姆斯從VR電腦遊戲得到啟發，2年前起為病人提供VR療程，當時他的病人因為正在餵哺母乳，所以不能服食止痛藥止痛，由於她是一名行為藝術家，所以格姆斯用太陽劇團及相關舞蹈片段做VR療程，整個經驗改變了她。此後格姆斯嘗試藉此幫助更多病人，並度身訂造療程。

格姆斯指出，VR影像與影片最重要的分別是前者使病人完全置身其中，甚至可在裏面自由「移動」。他指在一段時間內，腦部只可以將部分集中力放在一件事情上，而痛楚是一種強大的訊息來源，故此運用VR的目的是將注意力從痛楚轉移到其他事情。

醫生解釋，VR可以將病人的注意力轉移到其他地方，因而減輕痛楚。（GettyImages/視覺中國）

格姆斯設立了一個名為VR Doctors的網上討論區，讓其他有興趣的人士參與相關討論，至今有逾600名成員，當中有人使用VR技術教導患有肺病的病人如何在家做呼吸練習。不過VR技術亦非完美，專門研究痛楚的利伯曼醫生（Ilan Lieberman）表示，若將VR應用在止痛上，需要極之清晰的圖像，否則情況可能變差。

（每日郵報）