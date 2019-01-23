台女睹兄長遭車撞飛當場亡　醉駕司機逃逸後被捕　竟稱以為撞燈柱

台灣桃園廖姓男子去年4月8號清晨酒駕返家，超速撞上站在路邊的陳姓男子，害他拋飛重摔當場慘死，陳妹妹親眼目睹一切，廖卻立刻逃逸，遭逮辯稱以為撞到電線桿；法院認為他漠視酒駕危險，超速撞上人還肇逃，無任何足堪憫恕之處應予重懲，依酒駕致死、肇逃等判他3年10個月徒刑。

廖姓男子車子因高速撞擊，擋風玻璃破裂、引擎蓋及車燈都凹陷嚴重毀損，警方不敢大意立刻將他帶回調查。（Gettyimages／視覺中國）

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檢警調查，廖先是在KTV夜唱、喝酒，清晨6點多直接開著媽媽的車返家，行經新屋區中山路時，卻以時速約80公里超速飆車，未注意猛烈撞上路邊正要開車門的陳姓男子，害他當場拋飛重摔路面，頭部重創、全身多處骨折，且氣血胸創傷性休克當場死亡。

但廖沒有下車查看或叫救護車，反而踩油門加速逃逸，直到快7點才被警方攔下做酒測，呼氣質達每公升0.51毫克，加上他的車子因高速撞擊，擋風玻璃破裂、引擎蓋及車燈都凹陷嚴重毀損，警方不敢大意立刻將他帶回調查。

法院認為，廖為成年人，客觀上能夠預見如果喝酒開車，極易發生車禍危險，進而危及用路人性命，其主觀上卻疏忽並酒駕最終釀成悲劇，廖的過失行為和死者死亡結果，具相當因果關係，因此廖應該付加重責任。

廖除了酒駕外，又未遵守速限，撞死人後又沒有採取任何救護措施，或通知警方到場處理就直接逃逸；但廖辯稱，以為撞到柱子會電線桿，不知道有撞上人，沒有停車是因為有喝酒，很緊張怕被發現。

但法院勘查事故照片、行車紀錄器，發現當時天氣晴、光線明亮，視線也良好，廖根本就能明確看到撞到的是人，且陳男遭撞立刻彈飛，和撞到柱子固定不動完全不同，即使廖酒醉也不至於產生這種誤會，況且他車損嚴重，當下清晨路人不多，他卻不願查看直接逃跑，實在有違常情。

廖漠視酒駕危險性，甚至當著陳男妹妹面前撞死他，造成被害家屬無法彌補傷痛（Gettyimages／視覺中國）

法院審酌，廖漠視酒駕危險性，甚至當著陳男妹妹面前撞死他，造成被害家屬無法彌補傷痛，為規避責任還逃逸，若非被警方攔下，恐讓檢警難以追尋肇事者，導致家屬求償無門，更痛批廖所為「無任何足堪憫恕之處」，應予嚴懲。

另考量廖無不良前科，審理時坦承犯行，無法和家屬和解，院方認為，酒駕肇事一再發生，大眾已對此深惡痛絕，立法者也不斷提高刑度，並依酒駕致人於死判處3年2個月、肇事致人死傷逃逸判處1年6個月，合併執行3年10個月。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】