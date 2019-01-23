愛犬相伴5206天　捱不到見證女主人出嫁　婚禮首播悼念MV勁催淚

養寵物是一生一世的承諾，狗狗相伴少主成長，然後變成少主的孩子，十多年的緣份亦足以回味一生。港女Claudia去年籌備婚禮期間，陪在身邊14年的狗狗Qubie不幸病死，最終等不到她的婚禮，讓她抱憾終生，甚至一度患上抑鬱。Claudia花半年時間親自作曲及填詞，製作屬於她與Qubie相處的主題曲《5206天》及MV，近日的其婚禮上首播，儼如Qubie到場見證她出嫁。人狗情緣，「是紀念，是承諾，是執着，也是追憶」，令不少賓客感動落淚。 Claudia接受《香港01》訪問時坦言，從沒想過歌曲能感動大家，「一直以為只能感動自己，賓客嘅反應完全係意料之外」，又指歌曲成為她在這一年來，能堅強向前走的最大動力。

去年1月Qubie因病去世，不能見證主人Claudia的婚禮，成為女主人一生的遺憾。（《5206天》MV截圖）

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Claudia愛狗如命，高峰期曾飼養15隻狗狗，當中陪伴她逾14年的狗女Qubie，在2017年3月確診肺部有腫瘤及估計患上肺癌；至去年1月中，Claudia籌備婚禮期間，愛犬情況急轉直下，Claudia憶述Qubie臨終時，她跟媽媽正身在台灣，當日晚上收到醫院護士的電話，得知愛犬快離世時，她翌日即趕搭飛機回港，「短短 75 分鐘嘅航程，成為咗我人生最漫長嘅航程，跨過生死」。急往醫院期間，Claudia因擔心Qubie太痛苦，即使萬般不捨，也哭求醫生若牠休克便放棄搶救。

幸好Qubie等及Claudia及媽媽到來，Claudia憶述見到愛犬時，牠已經喘氣喘到不能動，「佢都爬過嚟用盡佢全身氣力起身，為咗錫我一啖」，令她更加不捨。為陪伴愛犬走最後一段路，醫生幫Qubie打了一支長效止痛針後，便讓Claudia帶牠出院，「我由佢BB第一日返嚟住嘅地方開始，同佢去晒所有同佢有回憶嘅地方，睇咗佢去睇佢最鐘意嘅海」。最終Qubie在Claudia懷中離世。

愛犬的離世令Claudia大受打擊，「佢（Qubie）由中學考mock同會考開始，我人生每個重要嘅經歷，畢業，就業，創業都有佢陪住」，可惜卻等不到她的婚禮，「係我最大嘅遺憾」，Claudia甚至因此患上抑鬱症。

Claudia坦言在Qubie離世的首3個月，她終日以淚洗面，但深明不能繼續下去，便在去年4月開始寫歌，親自作曲填詞及主唱，製作屬於她與Qubie的主題曲《5206天》及MV，「留個紀念，成為我過去呢段時間要堅強向前走嘅最大動力」。寫歌的念頭源於籌備愛犬喪禮用的成長片段時，「覺得無一隻歌啱用，無法表達得晒我嘅心情」，便更加決心寫歌。

Claudia視Qubie如子女般愛惜，跟愛犬定下輩子再一起。（《5206天》MV截圖）

經過約半年時間，Claudia終完成她跟Qubie的主題曲，並決定在近日舉行的婚禮上首播MV。長約3分44秒的MV中，除加入朋友製作的沙畫外，更穿插不少Qubie生平的生活片段，由BB時期到後期病危，均一一記錄下來。「無法倒流的5206天，是我人生中最美好紀念」，Claudia坦言主人跟寵物的關係好比婚姻，也是一生一世的承諾，直至死亡將大家分開。

她透露MV播出時，全場不少賓客感動得哭成淚人，有人留言表示「聽親都喊，由未有曲開始，真係入心入肺」、「嗰晚睇到喊晒，個攝影師問我咩事」，Claudia笑言賓客的反應「係我始料不及」，她指從來沒有想過歌曲會受大家歡迎，「我一直都以為，我只係感動咗我自己，冇諗過有咁好嘅反應，好驚喜，好開心」。

Claudia透露在籌備愛犬喪禮用的成長片段時，「覺得無一隻歌啱用，表達得哂我嘅心情」，便更加決心寫歌。（受訪者提供照片）

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提到跟Qubie相處十多年來，Claudia透露最深刻一次是愛犬藏在其袋中，偷偷跟她走入海洋公園，「當時一路覺得點解個袋咁重，搭搭吓車仲聽到入面有嘢打乞嗤，但伸手摸個袋又冇特別發現」，詎料當她到達海洋公園時，「一打開個袋， 見到Qubie搖晒尾好開心望住我，我差啲暈低」，最後唯有放棄跟朋友玩夏水禮，「只可以攬住袋入面嗰個佢，開條罅俾佢望出面，睇住人哋玩」。