【好有愛】6隻忠心狗狗緊追救護車幾公里　醫院門外守候中風主人

無論去到哪裏，最忠誠的伙伴都會伴隨左右。巴西一條感人影片近日在網絡熱傳，只見6隻狗狗追逐一輛救護車，直到醫院門口並在外面等候，原來其露宿街頭的主人突發中風，牠們就緊追過來一直守候超過24小時。

主人突發中風送院，6隻狗狗就緊追過來一直守候超過24小時。（fb「Amigos de Patas Cianorte」圖片）

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近日在巴西南部夏諾特，一名路人拍到6隻狗狗緊追一輛救護車約數公里，直到醫院門外，牠們不願離開，就只躺在門外等待。外媒報道，6隻狗狗的主人名叫路易斯（Luiz），是一名路宿街頭超過20年的流浪漢，一直跟這些狗狗相依為命。

當天他突發中風，被緊急送往醫院接受治療，狗狗眼見主人被救護車帶走，遂一直追逐來到醫院門口，即使路易斯診治過後，已由家人陪同下從另一邊門離開，牠們仍躺在原處不願離開，直到主人第二天回來接牠們。當見到主人一刻，狗狗們即圍着他狂吠轉圈，一臉幸福的樣子，牠們忠誠的事迹亦感動人心。

路易斯來被診斷患有精神疾病，但多年來都拒絕接受慈善機構和家人的幫助，只帶着流浪狗露宿街頭。（fb「Amigos de Patas Cianorte」圖片）

當地慈善機構透露，路易斯被診斷患有精神疾病，但多年來都拒絕接受慈善機構和家人的幫助，就只帶着流浪狗露宿街頭。後來，一間關注動物福利的組織了解路易斯的情況後，為他租了一間簡單的房子，讓他有一個大庭院養狗，但路易斯卻拒絕入住，「他說他家就在街上」。曾經這些狗狗亦被帶到一個義工設立的狗舍，但牠們竟跳過圍牆，追隨路易斯逃跑。不過經過一番努力後，路易斯願意在中心洗個澡，接受食物的款待，同時給他的狗喝水和餵食。

該組織又指，6隻狗狗都已絕育、接種疫苗及驅蟲，目前路易斯已經和這班忠誠的伙伴再次回到大街上，繼續他們的流浪生活。

（每日郵報）