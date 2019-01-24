電競、賽車零距離？　職業車手被電競選手擊敗　網民：咪笑人打機

電競（電子競技）近年開始受到不少人注意，亦有年青人以成為電競選手為目標努力。最近有一名賽車電競選手與一名前職業F1車手在現實中比賽，其間更上演了一場使人出乎意料的逆轉勝！是次比賽結果使不少人開始思考，電競比賽與真實比賽的距離可能已經微乎其微。

博尼圖（Enzo Bonito）近日參加了Race of Champions比賽，成功擊敗職業車手格西（Lucas di Grassi）（Twitter「ROCMexico」短片截圖）

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23歲的意大利籍電競選手博尼圖（Enzo Bonito）近日參加Race of Champions的賽車比賽，在墨西哥的一個運動場內，與來自巴西的前職業F1賽車手、16/17賽季電動一級方程式冠軍格西（Lucas di Grassi）比賽，兩人分別駕駛兩部一樣的Vuhl 05 ROC Edition 2019，在賽道上比賽兩個圈。

博尼圖（Enzo Bonito）勝出比賽後，形容賽事感覺特別。（Twitter「Enzo Bonito」圖片）

比賽完成第一圈之後，博尼圖落後格西足足1.7秒，賽事進入第二圈之後，博尼圖慢慢追上，而且成功逆轉勝，以52.3885秒的成績勝出比賽，而格西的成績則是53.0576秒，相差不足一秒。賽事結果出現之後，評論員都目瞪口呆，幾乎說不出話來，因為比賽開始之前，格西一直是被看好的一個。事後Formula 1在官方Twitter上亦表示，「這天賽車與電競賽車的界線變得模糊了」。

格西事後大方地在Twitter上稱讚博尼圖，指他做得很好，圈速更是Vuhl賽車之中最快的。而博尼圖亦形容賽事的感覺十分特別，不知道應該怎樣去形容，感謝賽會給他的所有機會。

短片同時引起不少網民討論，有人呼籲其他人不要再取笑在電腦面前玩模擬賽車的孩子，因為他們就是未來，而且「幸運地你不再需要買昂貴的高卡車去展示自己的才能，打機都已經可以學到很多」。另外亦有人感謝軟件及硬件設計師的努力，還有F1對電競的開放態度。

（綜合）