港女怨跟男友媽同居難相處　網民批世界級公主病：放生人哋個仔啦

相見好同住難，還要跟另一半的家人同一屋簷下共處，難免會有磨擦。有香港女網民投稿至instagram帳號「couple.murmur」，指最近搬到拍拖5年的男友家中同居，亦已計劃結婚，但跟未來奶奶相處成了最大問題，例如晚上吹頭會被要求把風速弄小一點、伯母煲的涼茶「飲唔落」等。不過，網民不但不同情，更批評樓主是「極品港女」，又指「個奶奶咁好都嫌三嫌四」，着對方男友千萬不要娶她。

帖文引起熱議，不少人都批評樓主是「極品港女」，又指「個奶奶咁好都嫌三嫌四」，着對方男友千萬不要娶她。（《一屋老友記》截圖）

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Instagram帳號「couple.murmur」昨日（23日）貼出一名女網民的投稿，指自己和男朋友拍拖5年，最近搬到他家中同居，並計劃結婚。她在帖文開首寫道，「我本身無歧視住公屋嘅人，雖然我都上過去佢屋企食飯無數次，但住落真心覺得好污糟囉！」

她指最大問題是與「未來奶奶」的相處，包括自己不時出夜街，約凌晨一時多才回家洗澡梳洗，伯母則叫男友向樓主說，「可唔可以吹頭唔好用最大果格，會好噪（嘈）」，樓主感到相當無奈，「咁我都要吹頭㗎？唔吹頭會頭痛㗎嘛！！你唔中（鍾）意我噪（嘈）醒你咪直接的同我講囉，又要俾男朋友知」。

女網民投稿全文：

另外，樓主又指伯母經常在家中煲涼茶，「又要我飲，又唔落糖，真係飲唔落」，她遂向對方表明自己「寒底」，飲涼茶會見頭暈，之後伯母亦沒有再煲給她喝。直至早前，樓主工作繁重，在家中取了些花旗蔘沖飲提神，結果數日後，伯母提醒花旗蔘同樣偏涼，着她不要喝太多，又提及一大堆中醫知識，如脾胃不佳就不宜喝什麼等，但樓主卻不領情，「我心諗，你驚啲貴嘢我飲咗啫？定之前我唔飲佢啲涼茶，佢記住」。後來樓主跟男朋友投訴，「點知佢仲google埋畀我，話原來真係寒涼。即係兩個夾攻我啫！」

樓主表示，相信很多人都面對這個問題，希望發帖詢問解決方法，指不想臨結婚才分手，「我都唔細30歲啦」，又說「我覺得我男朋友好好，咁我可以點處理？」

帖文瞬間引起熱議，不少網民都批評樓主「公主病」，更稱她為「港女大王」，認為她不懂自我檢討，「住人哋屋企，夜出街吹頭嘈住人哋瞓覺仲大條道理」、「間屋人哋嘅，啲花旗蔘人哋嘅，基本禮貌問下人都唔識」；又指伯母好意提醒反被罵，「佢媽咪煲嘢畀你飲係出自關心你，好無？會覺得好warm而唔係煩」；更有人提議她跟男友分手，「放生人哋個仔啦」、「伯母值得更好嘅未來新抱」、「放生你男朋友啦」。