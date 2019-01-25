美主持陪仔去LEGO比賽勁唔耐煩　攞獎都話多得佢：腦子我給的

仔女參賽獲獎，家長一般都會引以為傲。惟美國一名電台主持陪兒子去參加LEGO機械人比賽，中途在Twitter發文表現極不耐煩，當兒子獲獎他竟稱「我跟他說獎盃應該屬我的，因為他的腦子是我給他的」。黑人憎言論引來網民炮轟過份，斥他不配為人父親。

31歲電台主持杰西（Jesse Kelly）近日陪兒子參加樂高機器人錦標賽（Lego Robotics Tournament），惟他卻對親子活動感到不屑。（Twitter「JesseKellyDC」圖片）

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據外媒報道，美國德克薩斯州休斯頓31歲電台主持杰西（Jesse Kelly），上周六（19日）帶同10歲兒子一起參加樂高機器人錦標賽（Lego Robotics Tournament），在比賽期間，他開始在Twitter上抱怨自己是被逼來陪兒子，一點也不享受。

「我陪大兒子來樂高機器人錦標賽，你肯定從未見過在一個地方有這麼多沮喪的父親」，他發文指感煩悶，又稱羨慕別人家的孩子會去踢足球，對兒子比賽情況未見不關心，只顧批評比賽細節。

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當頒獎禮開始，其兒子隊伍獲獎，他卻沒有為兒子而感到驕傲，反而公開奚落兒子，又指獎杯應放到他的房間中，因「他的腦是我生給他的。」當他知道兒子有資格參加下一年比賽時，就即時用了GIF圖片表示概嘆。

2018的樂高機器人錦標賽（Lego Robotics Tournament）。（Youtube截圖）

這名父親的出位言論觸怒大批網民，不少人都指杰西自私，不應該拿兒子的成就開玩笑，「你的兒子將會成功」、「世界上有很多成功人士都有爛父親」、「你臨終時應該沒有人握你手」、「老爸你真的不用來我的比賽」，亦有人斥指他不配為人父，希望他的兒子不會見到老爸這樣說自己。

惟杰西解釋只是在開玩笑，更指網民沒有幽默感，認為自己沒有錯，「醫生，沒有幽默感的人要開甚麼藥？」事後更上傳和兒子的合照，澄清自己是一個愛家庭的人。

（每日郵報）