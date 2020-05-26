【何鴻燊逝世】風流賭王傳世金句　回應「五奶」傳聞：四個夠晒數

澳門賭王何鴻燊自2009年起抱恙退隱，其後入住養和醫院休養，一度傳出病情轉壞需送入深治切治療留醫（ICU），何家各房太太及子女其後輪流到養和醫院探望，及後情況轉趨穩定，偶爾也能在其子女社交帳號看到賭王的最新情況，看起來精神尚可，惟至日前突傳其病情轉危消息，至今午（5月26日）終確認,一代賭王何鴻燊病逝，終年98歲，令不少網民大感不捨。 情場上風流倜儻、商場上靈活變通的何鴻燊，歷年來金句不絕，每次在公眾場合出現，一言一行均備受關注，當中的風趣與睿智，絕對經得起時間考驗。

賭王何鴻燊有年輕時樣貌俊朗，加上風流倜儻的個性，吸引不少女士埋身。（美聯社）

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關於感情

●回應另有五奶傳聞：我無咁嘅本事，四個夠晒數。

●86歲生日，照慣例與各房慶生：走到氣咳，食到嘔凸！

●爭產風波現身讀聲明：我呢的確呀，為呢次風波，搞到我自己唔開心，屋企人亦唔開心，因為呢，我呢十年來，我好惜我屋企人，未試過採取你又告我，我又告你。

●教男士惜老婆：男人對老婆一樣要三從四得，就是老婆化妝要等得、鬧人時要忍得、買東西要捨得。

笑容要似哈巴狗，但千祈唔好淪為「烚熟狗頭」，對情人、太太都要好，所以要送九卡寶石同九九九九金飾。



賭王何鴻燊有4房太太共17位子女，圖左一為三太陳婉珍，左四為四太梁安琪。（資料圖片）

●教女士要有矜持：如果男朋友約你食嘢，你就餓狗搶屎咁，乜嘢男朋友都走晒啦！

●狗年被問生仔定生女好：如果生女似老虎狗、烏嘴狗，咁就難出手啦？生得靚時鎖又鎖唔住，所以最好生狗仔！

●回應女兒何超瓊欲向前夫許晉亨借種傳聞：我一滴都唔贊成！

關於事業

●憶述年少時家道中落曾貧窮潦倒：當時窮起上嚟嗰陣時，啲人另眼相看，見到我都運路行，驚我同佢借錢，故此我嘗過呢個味道，就識得要發奮。

●1941年日本侵掠香港，時為港大生的何鴻燊逃亡到澳門：喺香港，我打過十幾日仗，好危險嘅，譬如畀佢（日本軍）一知道就拉去赤柱坐監，故此我用一個難民身份去咗澳門。

●勸人不要沉迷賭博：我一向勸人哋將賭博當係玩耍、娛樂，但係千祈唔好過份賭，過份賭未必有得贏嘅，因為我係抽水嘅，但啲人往往唔聽嘅。

●談及澳門賭業對手金沙裁員：金沙咁驕傲，驕者必敗，呢次乜嘢架都丟清。

●勉勵年輕人要發奮：我一路呼籲後生嗰一輩人士，我話唔好接受個answer no咁容易，我一生人唔聽個「No」字，一定要搞到「Yes」為止，呢點係好重要。

（Getty Images）

何鴻燊1995年接受訪問。（路透社）

評論時局

●撐曾蔭權參選特首：我認為曾特首是一枝獨秀，自動當選。

●2005年批評前特首董建華推出八萬五政策：迫我講咗七年大話，年年都話 (樓市)就快好番，大家放心，一定得，實係揞住個心講。

●西九政府擬單一招標，何鴻燊反對提出拆細招標方案：（單一招標）是將大禮送給一個發展商，都肥到着唔到襪，好世界到不得了，重要畀封大利是佢！



賭王何鴻燊住院後，各房妻子及兒女經常往探望，圖為三太陳婉珍與長女超雲（左二）、超蓮（左三）及兒子猷啟。（資料圖片）

關於養生

●86歲時在泰國因灌腸通便受傷：得咗全世界最邋遢嘅病。

●80大壽談及養生稱要學伯公何東爵士：蛇蟲鼠蟻秋收冬藏，男性雄蟲都一樣秋收冬藏，所以佢一到秋天就同太太分房瞓，一路都冇交易！

